Зеленский расширил делегацию Украины в Стамбуле: кто поедет на переговоры с РФ
Президент Владимир Зеленский подписал указ и утвердил делегацию Украины на вторую встречу в переговорах с Россией. Однако в списке есть определенные изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.
В частности, в состав украинской делегации вошли:
- Умеров Рустем Энверович - Министр обороны Украины, глава делегации;
- Бевз Александр Александрович - советник руководителя Офиса президента Украины;
- Дьяков Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования военно-морских сил ВСУ;
- Кислица Сергей Олегович - первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Ковбаса Юрий Михайлович - представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
- Кузьмичев Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;
- Луговский Олег Васильевич - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
- Острянский Евгений Викторович - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
- Поклад Александр Валентинович - заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Скибицкий Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Фомин Андрей Анатольевич - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ;
- Шевченко Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
- Шерихов Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;
- Шинкарев Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ.
Что изменилось
В частности, на этот раз в Стамбул не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.
В то же время Юрий Ковбаса и Евгений Острянский - два новых представителя украинской делегации.
Переговоры в Стамбуле
Напомним, что завтра в Турции будет второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На нем стороны должны представить свои варианты мирных предложений.
В частности, агентство Reuters недавно опубликовало текст, который представит Украина. В нем перечислено прекращение огня, гарантии безопасности, неповторение агрессии и многое другое.
Подробнее ознакомиться с текстом, который представит Украина - можно в материале РБК-Украина.
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