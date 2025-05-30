Второй раунд переговоров РФ и Украины в Турции: СМИ узнали, будут ли США

Делегация США не будет присутствовать на втором раунде переговоров Украины и России в Турции. Они запланированы на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

По данным журналистов, хотя Трамп в последние дни говорил с помощниками о введении новых санкций против России, "он ждет, что произойдет, когда представители Украины и России встретятся на втором раунде переговоров, который запланирован на следующую неделю в Стамбуле".

"США не планируют отправлять делегацию", - утверждается в статье.

При этом помощники Белого дома заявили изданию, что "Трамп хочет видеть прогресс".

"Президент в ярости, но он также хочет заключить сделку. Он пытается найти лучший путь, чтобы достичь этого, но верьте ему, когда он говорит, что уйдет", - сказал один из внешних советников.