Путин выдвинул условия для прекращения войны в Украине: Reuters узнало список

Путин выдвинул условия для прекращения войны в Украине, среди которых - письменные гарантии о нерасширении НАТО и отмена части санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников издания, диктатор Владимир Путин настаивает на письменных обязательствах западных лидеров прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций, прежде чем согласиться на мирное соглашение с Украиной.

После более чем двухчасового разговора с Дональдом Трампом на прошлой неделе президент РФ согласился работать над меморандумом о прекращении огня, который должен установить основные условия мира.

Однако конкретных сроков и деталей до сих пор нет - Москва готовит собственный "меморандум".

Условия мирного соглашения

Россия требует, чтобы Украина отказалась от планов вступления в НАТО и приняла нейтральный статус, а также добивается отмены части западных санкций и решения вопроса замороженных российских активов на Западе.

Кроме того, Кремль настаивает на гарантиях защиты русскоязычных в Украине.

По словам другого собеседника, в случае невозможности договориться на своих условиях Путин намерен продемонстрировать военные успехи, чтобы убедить украинцев и Запад, что "мир будет болезненным".

Российский диктатор настаивает на исключении Украины, Грузии и других бывших советских республик из будущего членства в НАТО. Украина, напротив, требует сильных гарантий безопасности от Запада.

Путин, по данным источников, не отказывается от идеи продолжения боевых действий годами, несмотря на западные санкции и экономическое давление.

В то же время Киев и европейские столицы обвиняют Москву в затягивании переговоров, пока российские войска продвигаются на востоке Украины.

Президент США Дональд Трамп, который поддерживает идею мира с Россией, намекнул на возможное ужесточение санкций, если Москва не активизирует переговорный процесс.