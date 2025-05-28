Путин выдвинул условия для прекращения войны в Украине: Reuters узнало список
Путин выдвинул условия для прекращения войны в Украине, среди которых - письменные гарантии о нерасширении НАТО и отмена части санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников издания, диктатор Владимир Путин настаивает на письменных обязательствах западных лидеров прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций, прежде чем согласиться на мирное соглашение с Украиной.
После более чем двухчасового разговора с Дональдом Трампом на прошлой неделе президент РФ согласился работать над меморандумом о прекращении огня, который должен установить основные условия мира.
Однако конкретных сроков и деталей до сих пор нет - Москва готовит собственный "меморандум".
Условия мирного соглашения
Россия требует, чтобы Украина отказалась от планов вступления в НАТО и приняла нейтральный статус, а также добивается отмены части западных санкций и решения вопроса замороженных российских активов на Западе.
Кроме того, Кремль настаивает на гарантиях защиты русскоязычных в Украине.
По словам другого собеседника, в случае невозможности договориться на своих условиях Путин намерен продемонстрировать военные успехи, чтобы убедить украинцев и Запад, что "мир будет болезненным".
Российский диктатор настаивает на исключении Украины, Грузии и других бывших советских республик из будущего членства в НАТО. Украина, напротив, требует сильных гарантий безопасности от Запада.
Путин, по данным источников, не отказывается от идеи продолжения боевых действий годами, несмотря на западные санкции и экономическое давление.
В то же время Киев и европейские столицы обвиняют Москву в затягивании переговоров, пока российские войска продвигаются на востоке Украины.
Президент США Дональд Трамп, который поддерживает идею мира с Россией, намекнул на возможное ужесточение санкций, если Москва не активизирует переговорный процесс.
"Меморандум" РФ о перемирии
После переговоров в Стамбуле 16 мая Россия и Украина договорились официально представить свои видения о прекращении огня в письменной форме.
Диктатор РФ Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, что Россия готовит "меморандум", который будет содержать предложения по будущему мирному договору, в том числе возможные сроки завершения войны.
24 мая в МИД России заявили, что документ уже практически готов и будет содержать ключевые позиции Москвы по прекращению боевых действий.
В Офисе президента считают, что Россия может вписать в "меморандум" неприемлемые условия, в частности полную потерю суверенитета для Украины.
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