ua en ru
Вс, 01 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Переговоры в Стамбуле: Reuters раскрыл полный текст предложений Украины для соглашения с РФ

Украина, Воскресенье 01 июня 2025 18:27
UA EN RU
Переговоры в Стамбуле: Reuters раскрыл полный текст предложений Украины для соглашения с РФ Фото: украинская делегация в Турции (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Уже завтра, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство Reuters ознакомилось с текстом мирных предложений, которые украинская делегация планирует представить российской стороне на мирных переговорах, запланированных на завтра.

Рамки переговоров между Украиной и Россией

Ключевые принципы Соглашения и процесс переговоров

  • Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимая предпосылка и предпосылки для мирных переговоров.

  • Меры укрепления доверия - решение гуманитарных вопросов. В частности безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных лиц.

  • Неповторение агрессии: целью переговоров является восстановление постоянной основы для длительного мира и безопасности и обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась.

  • Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество принять участие в переговорах и предоставят гарантии для обеспечения выполнения соглашений.

  • Суверенитет: Украина не вынуждена быть нейтральной. Она может выбрать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС.

    Членство Украины в НАТО зависит от     консенсуса в рамках Альянса. Не могут быть установлены никакие ограничения по численности, развертыванию или других параметров Вооруженных Сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины.

  • Территориальные вопросы: территориальные достижения, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом.

    Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.

  • Санкции: некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости (snapback).

    Замороженные российские суверенные активы используются для реконструкции или остаются замороженными до выплаты репараций.

  • Внедрение: согласовать четкую, сбалансированную и достижимую дорожную карту для внедрения и обеспечения выполнения соглашений.

Детали украинского предложения

После встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на:

  • полном и безусловном прекращении огня:
  • его
    мониторинге;
  • мерах укрепления доверия;
  • подготовке, согласованию повестки дня и структуры переговоров будущих лидеров по ключевым темам.

Переговоры будут проведены с участием США и Европы.

Прекращение огня

Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море минимум на 30 дней с последующей возможностью продления каждые 30 дней, как необходимая предпосылка и предпосылки для мирных переговоров.

Мониторинг прекращения огня, возглавляемый США и поддерживаемый третьими странами.

Меры по укреплению доверия

После успешного обмена пленными после переговоров в Стамбуле, стороны продолжают процесс обмена всеми военнопленными по принципу "всех за всех".

В то же время отмечается необходимость заключения соглашения о безусловном возвращении со стороны Российской Федерации всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освобождение Россией всех гражданских заключенных.

Эти меры должны распространяться на все категории лиц, перечисленные в списке, начиная с февраля 2014 года.

Встреча лидеров

Лидеры Украины и России должны встретиться, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.

Ключевые вопросы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:

  • постоянное и полное прекращение военных действий,
  • условия, мониторинг, санкции за нарушение,
  • гарантии безопасности и неповторения агрессии,
  • территориальные вопросы,
  • экономика, компенсация, реконструкция,
  • штрафы за нарушение соглашений,
  • заключение окончательного мирного соглашения.

Переговоры в Стамбуле

Заметим, что ранее на этой неделе Россия предложила провести новый раунд переговоров. Для новой встречи выбрали понедельник, 2 июня.

Киев со своей стороны согласился на встречу и уже даже предоставил Москве свой документ о завершении войны, однако РФ свой вариант так никому и не предоставила.

Было лишь сказано, что "меморандум" будет показан непосредственно на встрече.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский вчера, 31 мая, подтвердил, что ни Украина, ни Турция, ни США - до сих пор не видели российский "документ". В связи с этим он отметил, что непонятно, с чем россияне собираются ехать на переговоры в Стамбуле.

Подробнее о том, что решат что-то переговоры в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перемирие России и Украины Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам