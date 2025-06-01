Переговоры в Стамбуле: Reuters раскрыл полный текст предложений Украины для соглашения с РФ
Уже завтра, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство Reuters ознакомилось с текстом мирных предложений, которые украинская делегация планирует представить российской стороне на мирных переговорах, запланированных на завтра.
Рамки переговоров между Украиной и Россией
Ключевые принципы Соглашения и процесс переговоров
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Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимая предпосылка и предпосылки для мирных переговоров.
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Меры укрепления доверия - решение гуманитарных вопросов. В частности безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных лиц.
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Неповторение агрессии: целью переговоров является восстановление постоянной основы для длительного мира и безопасности и обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась.
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Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество принять участие в переговорах и предоставят гарантии для обеспечения выполнения соглашений.
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Суверенитет: Украина не вынуждена быть нейтральной. Она может выбрать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС.
Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Альянса. Не могут быть установлены никакие ограничения по численности, развертыванию или других параметров Вооруженных Сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины.
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Территориальные вопросы: территориальные достижения, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом.
Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.
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Санкции: некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости (snapback).
Замороженные российские суверенные активы используются для реконструкции или остаются замороженными до выплаты репараций.
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Внедрение: согласовать четкую, сбалансированную и достижимую дорожную карту для внедрения и обеспечения выполнения соглашений.
Детали украинского предложения
После встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на:
- полном и безусловном прекращении огня:
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его
мониторинге;
- мерах укрепления доверия;
- подготовке, согласованию повестки дня и структуры переговоров будущих лидеров по ключевым темам.
Переговоры будут проведены с участием США и Европы.
Прекращение огня
Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море минимум на 30 дней с последующей возможностью продления каждые 30 дней, как необходимая предпосылка и предпосылки для мирных переговоров.
Мониторинг прекращения огня, возглавляемый США и поддерживаемый третьими странами.
Меры по укреплению доверия
После успешного обмена пленными после переговоров в Стамбуле, стороны продолжают процесс обмена всеми военнопленными по принципу "всех за всех".
В то же время отмечается необходимость заключения соглашения о безусловном возвращении со стороны Российской Федерации всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освобождение Россией всех гражданских заключенных.
Эти меры должны распространяться на все категории лиц, перечисленные в списке, начиная с февраля 2014 года.
Встреча лидеров
Лидеры Украины и России должны встретиться, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.
Ключевые вопросы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:
- постоянное и полное прекращение военных действий,
- условия, мониторинг, санкции за нарушение,
- гарантии безопасности и неповторения агрессии,
- территориальные вопросы,
- экономика, компенсация, реконструкция,
- штрафы за нарушение соглашений,
- заключение окончательного мирного соглашения.
Переговоры в Стамбуле
Заметим, что ранее на этой неделе Россия предложила провести новый раунд переговоров. Для новой встречи выбрали понедельник, 2 июня.
Киев со своей стороны согласился на встречу и уже даже предоставил Москве свой документ о завершении войны, однако РФ свой вариант так никому и не предоставила.
Было лишь сказано, что "меморандум" будет показан непосредственно на встрече.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский вчера, 31 мая, подтвердил, что ни Украина, ни Турция, ни США - до сих пор не видели российский "документ". В связи с этим он отметил, что непонятно, с чем россияне собираются ехать на переговоры в Стамбуле.
Подробнее о том, что решат что-то переговоры в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.
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