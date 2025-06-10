РФ ночью выпустила 322 дрона и ракеты. Основное направление удара - Киев
Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 воздушными целями. Основным направлением удара был Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По данным Воздушных сил, противник применил:
- 315 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ);
- 2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области;
- 5 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области.
По данным военных, атака продолжалась с 20:00 9 июня и включала массированное использование "Шахедов", которыми противник пытался истощить украинскую ПВО.
В отражении воздушного нападения участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.
По состоянию на 9:00 утра 10 июня было обезврежено 284 цели:
- 213 "Шахедов" уничтожено огневыми средствами;
- еще 64 - подавлены или потеряны локально из-за РЭБ;
- все 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К" уничтожены.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 16 различных точках.
Последствия обстрела 10 июня
В результате ночного обстрела, 10 июня, больше всего пострадали Киев, а также Киевская и Одесская области. Под ударом была гражданская инфраструктура.
В столице падение дронов или их обломков зафиксировано по меньшей мере в семи районах города. В результате взрывов несколько жителей получили ранения - часть госпитализировали, другим оказали помощь на месте. Также возникли пожары в бизнес-центре и жилых домах.
Подробнее о последствиях обстрела столицы - в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сегодня был один из самых больших ударов по Киеву.
Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.
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