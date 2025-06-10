РФ ночью выпустила 322 дрона и ракеты. Основное направление удара - Киев

Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 воздушными целями. Основным направлением удара был Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 16 различных точках.

По состоянию на 9:00 утра 10 июня было обезврежено 284 цели:

По данным военных, атака продолжалась с 20:00 9 июня и включала массированное использование "Шахедов", которыми противник пытался истощить украинскую ПВО.

Последствия обстрела 10 июня

В результате ночного обстрела, 10 июня, больше всего пострадали Киев, а также Киевская и Одесская области. Под ударом была гражданская инфраструктура.

В столице падение дронов или их обломков зафиксировано по меньшей мере в семи районах города. В результате взрывов несколько жителей получили ранения - часть госпитализировали, другим оказали помощь на месте. Также возникли пожары в бизнес-центре и жилых домах.

Подробнее о последствиях обстрела столицы - в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сегодня был один из самых больших ударов по Киеву.

Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.