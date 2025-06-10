США сократят бюджет на закупку оружия для Украины в 2026 году, - глава Пентагона
В 2026 году Соединенные Штаты Америки намерены сократить бюджет на закупку вооружений для Украины.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"В бюджете есть сокращения на это", - сказал Хегсет во время слушания в Палате представителей Конгресса США, отвечая на вопрос конгрессменов относительно будущих поставок вооружений в Украину.
По его словам, "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт (войну РФ против Украины - ред.) совсем иначе".
"Мы считаем, что мирное соглашение через переговоры - лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире", - добавил глава Пентагона.
Помощь Украине от США
Напомним, сейчас Украина получает от США только то оружие, передачу которого утвердила администрация бывшего президента США Джо Байдена.
Нынешний президент США Дональд Трамп пока не принимал никаких решений по поставкам оружия в Украину.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы США передали Украине новую военную помощь за счет тех средств, которые ранее выделил Конгресс в прошлом году.
В начале прошлого месяца стало известно, что Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт вооружения в Украину на сумму не менее 50 млн долларов.
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