Зеленский ударил по России новыми санкциями: в списке "Артек" и не только

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России. В частности, под ограничения попал лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №395/2025 главы украинского государства.

Указ предусматривает санкции против 48 физических лиц. В частности, ограничения коснулись Романа Алехина. Он известен как российский "военкор". В прошлом году был советником правительства Курской области в России.

Примечательно, что Алехин в этом году заключил контракт с подразделением "Ахмат", которое воюет против Украины, и прослужил там только 23 дня.

При этом в санкционный список внесли начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова и депутата Палаты представителей Беларуси Дмитрия Шевцова.

Также санкции направлены против девяти юридических лиц:

"Международный детский центр "Артек"(находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма) ;

; Общероссийский общественно-государственный движение детей и молодежи "Движение первых";

Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;

Автономная некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";

"Мелитопольский государственный университет";

"Российское общество "Знание";

"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";

"Морской инновационный центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";

Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

К слову, ранее Центр нацсопротивления сообщал, что россияне превратили "Артек" в место отдыха для оккупантов. По состоянию на апрель там уже побывали около 30 российских солдат.