Fox News выдал украинские дроны за "супероружие" США в Иране

Американский телеканал Fox News в своем сюжете об успешных ударах по объектам в Иране выдал кадры работы украинских дронов-перехватчиков за американское "супероружие" с поддержкой ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление разработчиков Wild Hornets в социальной сети X.

Детали инцидента на Fox News

В заявлении говорится о том, что во время эфира ведущий Джесси Уоттерс и эксперт Бретт Великович обсуждали преимущество американских технологий искусственного интеллекта.

По словам эксперта, именно использование ИИ позволило США мгновенно обрабатывать разведданные и эффективно уничтожать цели в Иране.

Однако для иллюстрации этих "технологических переломных моментов" телеканал использовал видеокадры работы украинского беспилотника-перехватчика STING.

Привет @FoxNews - небольшое уточнение.



Мы ценим, что международные СМИ, такие как FOX News, подчеркивают эффективную работу беспилотников-перехватчиков. На кадрах, показанных в этом сегменте, представлен STING - украинский беспилотник-перехватчик, разработанный инженерами Wild Hornets и используемый... pic.twitter.com/cOEsIeYnJm - Wild Hornets (@wilendhornets) 5 марта 2026 года

Реакция украинских разработчиков

Команда Wild Hornets, которая создала этот дрон, отметила, что ценит освещение работы их техники в международных СМИ, но подчеркнула важность корректного указания авторства.

"В этом сегменте показаны кадры STING - украинского беспилотника-перехватчика, разработанного инженерами Wild Hornets. Он используется украинскими подразделениями ПВО для уничтожения беспилотников типа "Шахед", - подчеркнули разработчики.

Они добавили, что создание такого аппарата является результатом долгого пути инженеров и военных, поэтому эти достижения должны быть должным образом отмечены.