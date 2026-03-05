ua en ru
Главная » Новости » В мире

Fox News выдал украинские дроны за "супероружие" США в Иране

22:25 05.03.2026 Чт
2 мин
Громкая история о новом оружии США обернулась неожиданным открытием
aimg Сергей Козачук
Fox News выдал украинские дроны за "супероружие" США в Иране Фото: на Fox News оконфузились, выдав украинские дроны за секретное оружие США (Getty Images)

Американский телеканал Fox News в своем сюжете об успешных ударах по объектам в Иране выдал кадры работы украинских дронов-перехватчиков за американское "супероружие" с поддержкой ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление разработчиков Wild Hornets в социальной сети X.

Читайте также: ВСУ получили новый оптоволоконный дрон: он имеет рекордную дальность поражения

Детали инцидента на Fox News

В заявлении говорится о том, что во время эфира ведущий Джесси Уоттерс и эксперт Бретт Великович обсуждали преимущество американских технологий искусственного интеллекта.

По словам эксперта, именно использование ИИ позволило США мгновенно обрабатывать разведданные и эффективно уничтожать цели в Иране.

Однако для иллюстрации этих "технологических переломных моментов" телеканал использовал видеокадры работы украинского беспилотника-перехватчика STING.

Реакция украинских разработчиков

Команда Wild Hornets, которая создала этот дрон, отметила, что ценит освещение работы их техники в международных СМИ, но подчеркнула важность корректного указания авторства.

"В этом сегменте показаны кадры STING - украинского беспилотника-перехватчика, разработанного инженерами Wild Hornets. Он используется украинскими подразделениями ПВО для уничтожения беспилотников типа "Шахед", - подчеркнули разработчики.

Они добавили, что создание такого аппарата является результатом долгого пути инженеров и военных, поэтому эти достижения должны быть должным образом отмечены.

Сотрудничество в сфере беспилотников

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания изучает возможности помощи Украине в борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В частности, Лондон рассматривает варианты привлечения новых технологий для перехвата "Шахедов".

Также сообщалось, что Соединенные Штаты официально заинтересовались опытом использования украинских беспилотников. Американские эксперты анализировали, как украинские дроны проявляют себя в войне и противодействии иранским угрозам.

Кроме того, из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, Вашингтон обратился в Киев за консультациями. США стремятся получить данные об эффективности украинских разработок в борьбе с воздушными целями, которые могут быть использованы для защиты региона.

