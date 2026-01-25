ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Харьковщине пограничники взяли в плен оккупанта с помощью дрона

Харьковская область, Воскресенье 25 января 2026 11:42
UA EN RU
На Харьковщине пограничники взяли в плен оккупанта с помощью дрона Фото: на Харьковщине пограничники взяли в плен оккупанта с помощью дрона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области операторы дронов пограничной бригады "Месть" дистанционно взяли в плен российского оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Военнослужащие 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда пополнили обменный фонд, проведя сложную операцию по выводу врага с помощью дронов", сообщили в ГПСУ.

Расчет ударных дронов отработал по вражескому укрытию. После огневого поражения уцелевший российский военный вышел наружу и сигнализировал о намерении сдаться, демонстрируя белую ткань.

Экипаж БПЛА под командованием пилота с позывным "Безумный" принял решение сохранить жизнь оккупанту и вывести его к украинским позициям.

Операция по сопровождению пленного длилась около трех часов. Для непрерывного контроля маршрута были привлечены несколько экипажей, которые меняли дроны в воздухе, передавая "эстафету" наблюдения.

Во время перехода россиянин начал замерзать и есть снег. Заметив это, пограничники сбросили ему с дрона бутылку воды и химические грелки для рук, чтобы тот смог дойти до точки эвакуации.

Пленного передали соответствующим службам для пополнения обменного фонда.

Напомним, ранее украинские силы взяли в плен российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских пленных в октябре прошлого года на территории Курской области РФ.

Также украинские артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады возле Константиновки Донецкой области взяли в плен российского оккупанта из состава диверсионно-разведывательной группы. Это произошло во время поисков потерянного дрона.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Харьков Война в Украине Пограничники Дрони
Новости
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов