На Харьковщине пограничники взяли в плен оккупанта с помощью дрона
В Харьковской области операторы дронов пограничной бригады "Месть" дистанционно взяли в плен российского оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
"Военнослужащие 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда пополнили обменный фонд, проведя сложную операцию по выводу врага с помощью дронов", сообщили в ГПСУ.
Расчет ударных дронов отработал по вражескому укрытию. После огневого поражения уцелевший российский военный вышел наружу и сигнализировал о намерении сдаться, демонстрируя белую ткань.
Экипаж БПЛА под командованием пилота с позывным "Безумный" принял решение сохранить жизнь оккупанту и вывести его к украинским позициям.
Операция по сопровождению пленного длилась около трех часов. Для непрерывного контроля маршрута были привлечены несколько экипажей, которые меняли дроны в воздухе, передавая "эстафету" наблюдения.
Во время перехода россиянин начал замерзать и есть снег. Заметив это, пограничники сбросили ему с дрона бутылку воды и химические грелки для рук, чтобы тот смог дойти до точки эвакуации.
Пленного передали соответствующим службам для пополнения обменного фонда.
Напомним, ранее украинские силы взяли в плен российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских пленных в октябре прошлого года на территории Курской области РФ.
Также украинские артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады возле Константиновки Донецкой области взяли в плен российского оккупанта из состава диверсионно-разведывательной группы. Это произошло во время поисков потерянного дрона.