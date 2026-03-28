ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус топливо для танков: удар по Ярославскому НПЗ подорвал логистику оккупантов

16:10 28.03.2026 Сб
2 мин
В Генштабе рассказали о результатах ночных ударов по территории РФ и оккупированных регионах
aimg Сергей Козачук
Фото: Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (рос СМИ)

Украинские Силы обороны в ночь на 28 марта нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в России, а также поразили ряд складов и пунктов управления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: Украинские "Фламинго" атаковали российский завод взрывчатки

Удар по Ярославскому НПЗ

Как сообщили военные, подразделения Сил обороны атаковали стратегически важное предприятие в Ярославской области РФ, где в результате попадания вспыхнул пожар.

Ярославский НПЗ является одним из ключевых объектов российской нефтепереработки с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Его продукция, в частности дизель и реактивное топливо, имеет критическое значение для логистики вражеской армии, а степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Поражение объектов на оккупированных территориях и в РФ

Кроме завода в Ярославле, за прошедшие сутки украинские военные успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов возле Донецка, боеприпасов вблизи Мангуша и Глубокого, а также ремонтное подразделение в районе Прохоровки.

На Херсонщине под удар попали пункт управления БпЛА возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт вблизи Любимовки.

Кроме того, зафиксировано поражение склада материально-технических средств вблизи Межгорья в оккупированном Крыму и места хранения горючего возле Унечи Брянской области.

Также по состоянию на утро продолжаются пожары на нефтеперерабатывающем заводе "Новатэк-Усть-Луга" и нефтяном терминале "Транснефть-порт Приморск" в Ленинградской области.

Атаки на стратегические объекты РФ

Напомним, Силы обороны Украины систематически наносят удары по критической инфраструктуре агрессора. В частности, 28 марта стало известно об атаке ракетами FP-5 "Фламинго" на завод взрывчатки "Промсинтез" в Самарской области, который производит более 30 тысяч тонн продукции в год.

Также в ночь на 28 марта дроны устроили "огненное шоу" на Ярославском НПЗ - одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Кроме того, 26 марта под ударом оказался Киришский НПЗ в Ленинградской области. Это предприятие является вторым по мощности в стране-агрессоре - в результате атаки на заводе вспыхнул масштабный пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Силы беспилотных систем Война в Украине Атака дронов
Новости
Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны