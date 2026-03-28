Минус топливо для танков: удар по Ярославскому НПЗ подорвал логистику оккупантов
Украинские Силы обороны в ночь на 28 марта нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в России, а также поразили ряд складов и пунктов управления оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Удар по Ярославскому НПЗ
Как сообщили военные, подразделения Сил обороны атаковали стратегически важное предприятие в Ярославской области РФ, где в результате попадания вспыхнул пожар.
Ярославский НПЗ является одним из ключевых объектов российской нефтепереработки с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Его продукция, в частности дизель и реактивное топливо, имеет критическое значение для логистики вражеской армии, а степень нанесенного ущерба пока уточняется.
Поражение объектов на оккупированных территориях и в РФ
Кроме завода в Ярославле, за прошедшие сутки украинские военные успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов возле Донецка, боеприпасов вблизи Мангуша и Глубокого, а также ремонтное подразделение в районе Прохоровки.
На Херсонщине под удар попали пункт управления БпЛА возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт вблизи Любимовки.
Кроме того, зафиксировано поражение склада материально-технических средств вблизи Межгорья в оккупированном Крыму и места хранения горючего возле Унечи Брянской области.
Также по состоянию на утро продолжаются пожары на нефтеперерабатывающем заводе "Новатэк-Усть-Луга" и нефтяном терминале "Транснефть-порт Приморск" в Ленинградской области.
Атаки на стратегические объекты РФ
Напомним, Силы обороны Украины систематически наносят удары по критической инфраструктуре агрессора. В частности, 28 марта стало известно об атаке ракетами FP-5 "Фламинго" на завод взрывчатки "Промсинтез" в Самарской области, который производит более 30 тысяч тонн продукции в год.
Также в ночь на 28 марта дроны устроили "огненное шоу" на Ярославском НПЗ - одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Кроме того, 26 марта под ударом оказался Киришский НПЗ в Ленинградской области. Это предприятие является вторым по мощности в стране-агрессоре - в результате атаки на заводе вспыхнул масштабный пожар.