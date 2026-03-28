Крупнейшие перебои в истории: СБС раскрыли детали ударов по нефтяным портам РФ

20:00 28.03.2026 Сб
2 мин
Силы беспилотных систем бьют по "самому уязвимому элементу" врага
aimg Сергей Козачук
Фото: дроны СБС атакуют экспорт российской нефти (росСМИ)

Силы беспилотных систем вызвали крупнейшие в новейшей истории РФ перебои в поставках нефтепродуктов. Успешные атаки на порты и НПЗ разрывают логистические цепи врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Сил беспилотных систем ВСУ.

Стратегический удар по экспорту

По данным СБС, ключевыми целями операций стали порты Приморск и Усть-Луга. Через эти узлы Россия отгружает морем до 50% своей экспортной нефти.

Вместе с Киришским и Ярославским НПЗ они формируют единую инфраструктурную сеть, которая сейчас оказалась под угрозой.

В СБС отмечают, что после ограничения маршрута через нефтепровод "Дружба" это направление стало для Кремля критическим, поскольку через него проходит почти 30% всей российской добычи.

"Поражение НПЗ и портовой инфраструктуры разрывает эту цепь. Меньше переработки, более сложная логистика, а значит - перегрузка других узлов", - отмечают в ведомстве.

Последствия для энергосистемы РФ

Из-за дефицита логистических мощностей нефть начинает накапливаться, что создает критическое давление на всю систему агрессора.

По прогнозам военных, длительное воздействие на эти объекты заставит Россию законсервировать часть скважин.

"Белые ночи становятся черными. СБС превращают главный ресурс РФ в ее самый уязвимый элемент", - подчеркнули в Силах беспилотных систем.

Удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ

Напомним, украинские Силы обороны в последнее время существенно усилили давление на энергетический сектор страны-агрессора. В частности, 28 марта стало известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский", который является стратегически важным для обеспечения топливом российской группировки войск.

Этому предшествовала атака 26 марта на Киришский НПЗ в Ленинградской области - один из трех крупнейших заводов РФ, что повлекло там масштабный пожар.

Кроме того, 23 марта ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", подорвав экспортные возможности и внутреннюю переработку врага.

Зеленский договорился о дизеле для Украины на год на Ближнем Востоке
Зеленский договорился о дизеле для Украины на год на Ближнем Востоке
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны