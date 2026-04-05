В Минобороны назвали количество пораженных целей РФ за март: цифра впечатляет

11:24 05.04.2026 Вс
2 мин
В ведомстве поблагодарили украинских бойцов за точность и эффективность
Мария Науменко
В Минобороны назвали количество пораженных целей РФ за март: цифра впечатляет

Министерство обороны сообщило, что за март Силы обороны Украины поразили более 151 тысячи целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

Читайте также: "Мы не являемся приоритетом": Зеленский оценил влияние войны с Ираном на поддержку США

В ведомстве отметили, что за этими показателями стоит системная и упорная работа украинских военных, а также усовершенствование уже имеющихся решений и внедрение новых технологий.

Отдельно в Минобороны отметили рост эффективности дронов-перехватчиков, которые все результативнее уничтожают российские ударные беспилотники типа Shahed и "Гербера".

В министерстве поблагодарили украинских воинов за меткость и эффективность на поле боя.

Напомним, в последнее время подразделения Сил беспилотных систем провели ряд результативных операций в Крыму и на востоке Украины. В частности, в начале апреля СБС совместно с ГУР нанесли масштабный удар по полуострову, во время которого был поражен самолет Ан-72П и уничтожен склад с российскими ударными дронами "Орион".

Кроме того, операторы СБС во взаимодействии с СБУ нанеслиудар по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего на одном из ключевых промышленных объектов оккупантов остановилось производство. В конце марта украинские военные также сорвали запуск вражеских беспилотников "Гербера" на Донецком направлении и уничтожили ЗРК "Тор".

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
