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Дроны начали принимать решения без человека: США показали новую систему РЭБ

16:33 20.07.2026 Пн
2 мин
Можно обмениваться данными и корректировать маршруты других дронов без участия оператора.
aimg Ольга Завада
Дроны начали принимать решения без человека: США показали новую систему РЭБ L3Harris протестировала ИИ-систему для РЭБ (фото: L3Harris)
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Американские компании L3Harris Technologies и Shield AI успешно опробовали ИИ-экосистему, в которой беспилотники самостоятельно обнаруживают и нейтрализуют угрозы в электромагнитном спектре без участия человека.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу L3Harris.

Как работает автономная система РЕБ?

Новая разработка под названием Distributed Spectrum Collaboration and Operations (DiSCO) является устойчивой архитектурой для операций в электромагнитном спектре. Она объединяет различные системы РЭБ в единую распределенную сеть для выявления угроз и реагирования на них в режиме реального времени.

Полетные испытания прошли на базе беспилотного комплекса Green Wolf от L3Harris с установленным программным обеспечением Hivemind от Shield AI.

Этапы тестирования:

  • Беспилотник зафиксировал и проанализировал электромагнитные опасности на полигоне.
  • Данные об угрозах были переданы через сеть DiSCO.
  • Система Hivemind автономно перенаправила другие беспилотники через безопасную зону, скорректировав маршрут в реальном времени без вмешательства оператора.

Во время миссии также использовалась компактная программно-определяемая полезная нагрузка РЭБ под названием Deceptor, которая помогла распознать неизвестные источники излучения.

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Сокращение времени от обнаружения до принятия решения

Представители L3Harris и Shield AI отметили, что сочетание автономного принятия решений и передовых технологий управления спектром значительно сокращает цикл от обнаружения угрозы до принятия ответных действий.

Система создана на основе открытой архитектуры, позволяющей легко интегрировать ПО с разными платформами РЭБ и адаптировать его для высокоэффективного применения на тактическом уровне.

Значение для современных военных операций

В современных военных противостояниях радиоэлектронная борьба становится одним из важнейших частей. Войскам необходимо мгновенно обнаруживать и угнетать вражеские сигналы, сохраняя при этом собственные каналы связи.

Использование искусственного интеллекта в таких миссиях существенно снижает нагрузку на операторов и ускоряет реакцию в сложных условиях радиоэлектронного подавления.

Ожидается, что подобные технологии будут играть ключевую роль в разработке автономных систем РЭБ следующего поколения.

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