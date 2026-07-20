Дроны начали принимать решения без человека: США показали новую систему РЭБ
Американские компании L3Harris Technologies и Shield AI успешно опробовали ИИ-экосистему, в которой беспилотники самостоятельно обнаруживают и нейтрализуют угрозы в электромагнитном спектре без участия человека.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу L3Harris.
Как работает автономная система РЕБ?
Новая разработка под названием Distributed Spectrum Collaboration and Operations (DiSCO) является устойчивой архитектурой для операций в электромагнитном спектре. Она объединяет различные системы РЭБ в единую распределенную сеть для выявления угроз и реагирования на них в режиме реального времени.
Полетные испытания прошли на базе беспилотного комплекса Green Wolf от L3Harris с установленным программным обеспечением Hivemind от Shield AI.
Этапы тестирования:
- Беспилотник зафиксировал и проанализировал электромагнитные опасности на полигоне.
- Данные об угрозах были переданы через сеть DiSCO.
- Система Hivemind автономно перенаправила другие беспилотники через безопасную зону, скорректировав маршрут в реальном времени без вмешательства оператора.
Во время миссии также использовалась компактная программно-определяемая полезная нагрузка РЭБ под названием Deceptor, которая помогла распознать неизвестные источники излучения.
Сокращение времени от обнаружения до принятия решения
Представители L3Harris и Shield AI отметили, что сочетание автономного принятия решений и передовых технологий управления спектром значительно сокращает цикл от обнаружения угрозы до принятия ответных действий.
Система создана на основе открытой архитектуры, позволяющей легко интегрировать ПО с разными платформами РЭБ и адаптировать его для высокоэффективного применения на тактическом уровне.
Значение для современных военных операций
В современных военных противостояниях радиоэлектронная борьба становится одним из важнейших частей. Войскам необходимо мгновенно обнаруживать и угнетать вражеские сигналы, сохраняя при этом собственные каналы связи.
Использование искусственного интеллекта в таких миссиях существенно снижает нагрузку на операторов и ускоряет реакцию в сложных условиях радиоэлектронного подавления.
Ожидается, что подобные технологии будут играть ключевую роль в разработке автономных систем РЭБ следующего поколения.