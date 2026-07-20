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Дрони почали ухвалювати рішення без людини: США показали нову систему РЕБ

16:33 20.07.2026 Пн
2 хв
Можна обмінюватися даними та коригувати маршрути інших дронів без участі оператора
aimg Ольга Завада
Дрони почали ухвалювати рішення без людини: США показали нову систему РЕБ L3Harris протестувала ШІ-систему для РЕБ (фото: L3Harris)
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Американські компанії L3Harris Technologies та Shield AI успішно випробували ШІ-екосистему, в якій безпілотники самостійно виявляють і нейтралізують загрози в електромагнітному спектрі без участі людини.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пресслужбу L3Harris.

Як працює автономна система РЕБ?

Нова розробка під назвою Distributed Spectrum Collaboration and Operations (DiSCO) є стійкою архітектурою для операцій в електромагнітному спектрі. Вона об'єднує різноманітні системи РЕБ у єдину розподілену мережу для виявлення загроз і реагування на них у режимі реального часу.

Польотні випробування проходили на базі безпілотного комплексу Green Wolf від L3Harris із встановленим ПЗ Hivemind від Shield AI.

Етапи тестування:

  • Безпілотник зафіксував і проаналізував електромагнітні загрози на полігоні.
  • Дані про загрози були передані через мережу DiSCO.
  • Система Hivemind автономно перенаправила інші безпілотники через безпечну зону, скоригувавши маршрут у реальному часі без втручання оператора.

Під час місії також використовувалося компактне програмно-визначуване корисне навантаження РЕБ під назвою Deceptor, яке допомогло розпізнати невідомі джерела випромінювання.

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Скорочення часу від виявлення до прийняття рішення

Представники L3Harris та Shield AI зауважили, що поєднання автономного прийняття рішень і передових технологій управління спектром значно скорочує цикл від виявлення загрози до ухвалення відповідних дій.

Система створена на основі відкритої архітектури, що дозволяє легко інтегрувати ПЗ з різними платформами РЕБ та адаптувати його для високоефективного застосування на тактичному рівні.

Значення для сучасних військових операцій

У сучасних військових конфліктах радіоелектронна боротьба стає одним із найважливіших елементів. Військам необхідно миттєво виявляти та пригнічувати ворожі сигнали, зберігаючи при цьому власні канали зв'язку.

Використання штучного інтелекту у таких місіях суттєво знижує навантаження на операторів і прискорює реакцію в складних умовах радіоелектронного подавлення.

Очікується, що подібні технології відіграватимуть ключову роль у розробці автономних систем РЕБ наступного покоління.

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