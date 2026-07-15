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Лупинис-10 получил кодификацию НАТО: украинский дрон не боится РЭБ

19:12 15.07.2026 Ср
2 мин
БПЛА оснащен системой автоматического донаведения
aimg Ольга Завада
Лупинис-10 получил кодификацию НАТО: украинский дрон не боится РЭБ The Fourth Law выпустила ночной дрон-камикадзе с тепловизором Курбас (скриншот: The Fourth Law)
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Украинский ночной беспилотник Лупинис-10-TFL-1-T официально прошел кодификацию и получил инвентарный номер НАТО. По данным производителя, дрон использует элементы ИИ для работы в условиях РЭБ и предназначен для поражения целей в темное время суток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разработчиков The Fourth Law.

Технические характеристики

Главной особенностью беспилотника Лупинис-10-TFL-1-T является интеграция модуля автономности TFL-1.

Благодаря ИИ-алгоритмам дрон способен автоматически распознавать контуры целей и фиксировать их При полном подавлении сигнала управления средствами враждебного РЭБ аппарат продолжает движение в автономном режиме до полного столкновения с объектом.

По информации разработчиков, встроенная система донаведения обеспечивает точность поражения целей на уровне более 70 процентов.

Внедрение технологий автоматизации первого уровня повышает общую эффективность выполнения боевых задач FPV-дронами в два-четыре раза. При этом себестоимость производства беспилотника растет всего на 10% по сравнению с базовыми моделями.

Лупинис-10-TFL-1-T внесен в реестр государственной системы DOT-Chain, а также добавлен на технологический маркетплейс Brave1, где государственные структуры и волонтеры могут приобрести его за е-балы.

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Локализация производства запчастей

Дрон разработан с акцентом на использование компонентов украинского производства для обеспечения бесперебойного выпуска и оперативного внесения изменений в конструкцию.

В состав аппарата входят:

Оптика: тепловизионная камера Курбас-640 от партнерской компании Odd Systems, позволяющая идентифицировать объекты и ориентироваться в условиях нулевой видимости.

Электроника: бортовой полетный стек "Карма" отечественной разработки, объединяющий полетный контроллер (FC) и регулятор скорости двигателей (ESC).

Корпус: 10-дюймовая облегченная карбоновая рама, изготовленная на украинских мощностях.

Использование своей элементной базы позволяет минимизировать зависимость производителя от импортных поставок ключевых узлов управления.

Разработчики акцентировали: дрон назван в честь Анатолия Лупиноса - украинского диссидента, поэта и политзаключенного советского режима.

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