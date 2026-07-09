ВСУ усовершенствовали американские вездеходы Lancer: что изменила интеграция Starlink

Американский разработчик автономных систем Forterra раскрыл данные о секретных поставках и успешном использовании более 100 своих беспилотных вездеходов Lancer в Украине за последние девять месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Lancer против бездорожья и FPV-дронов

Доминирование разведывательных и FPV-дронов на поле боя российско-украинской войны создало огромные "зоны запрета доступа", где любое передвижение человека или классической боевой техники приводит к мгновенному удару с воздуха или артиллерийским обстрелам.

Это заставило украинских стратегов искать спасение в наземной автономии.

Наше государство уже активно строит собственные легкие наземные платформы для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Однако большинство отечественных разработок работает на аккумуляторах и имеет ограниченную грузоподъемность - до 250 килограммов.

Американские беспилотные машины Forterra Lancer, созданные на базе коммерческих квадроциклов Polaris, оснащены бензиновыми двигателями и способны перевозить до 750 кг груза.

По данным военных, с момента прибытия на фронт в октябре прошлого года эти машины

осуществили более 1100 боевых миссий,

преодолели более 4000 км,

перевезли более 350 тонн грузов,

успешно эвакуировали 88 раненых бойцов.

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Эволюция через боевой опыт

Первоначально украинские военные отнеслись к американской технике скептически, поскольку базовое программное обеспечение Forterra было слишком оптимизировано под специфические и "рафинированные" стандарты армии США.

Однако прямая адаптация на местах - в частности, интеграция антенн спутникового интернета Starlink - превратила вездеходы в высокоэффективное оружие.

В то же время, реальность боев показала и лимиты современной автономии. В настоящее время ВСУ преимущественно управляют вездеходами дистанционно (телеоперация), а не в автоматическом режиме.

Текущие алгоритмы автопилота ориентируются на сложной пересеченной местности, однако пока не способны самостоятельно идентифицировать угрозы, реагировать на внезапное появление вражеской пехоты или засады в режиме реального времени.

Кроме того, несколько единиц техники были утрачены в грязи, где они становились легкой мишенью для русской артиллерии.

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Генеративный ИИ на службе армии США

Для Forterra, привлекшей более 500 миллионов долларов венчурных инвестиций, опыт в Украине стал бесценным источником данных о работе систем в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В настоящее время инженеры компании работают над сочетанием классических автомобильных автопилотов с новейшим генеративным ИИ.

Это позволит машинам самостоятельно принимать обобщенные решения в непредсказуемых ситуациях - например, при прохождении минных полей или взаимодействии с вооруженными системами, где открытый код гражданских ИИ бессилен.

Главным вызовом, который украинские защитники поставили перед американскими разработчиками, является радикальное удешевление платформ.

Несмотря на использование коммерческих цепочек Polaris, высокая стоимость сенсорных стеков Forterra не позволяет тратить эти машины так же свободно, как дроны.

Снижение цены производства и повышение автономности алгоритмов позволят масштабировать поставки и сохранить жизнь сотен военных логистов на передовой.