Европа создала свой аналог Tomahawk: ракета бьет более чем на 1000 км

Европейский оборонный гигант MBDA представил мобильную крылатую ракету наземного базирования LCM Mk2 с дальностью полета более 1000 км.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MBDA .

Оружие призвано значительно расширить возможности европейских армий по нанесению высокоточных ударов в глубоком тылу врага без привлечения американских военных систем.

Новая ракета сочетает в себе боевые технологии морской крылатой ракеты NCM с мобильными наземными пусковыми установками. Первые образцы должны поступить на вооружение уже в 2029 году.

Ключевые характеристики

Военные аналитики уже окрестили новую ракету ближайшим европейским аналогом знаменитой американской ракеты Tomahawk.

Главные технические преимущества LCM Mk2 от MBDA:

Дальность: ракета способна поражать цели на расстоянии, превышающем 1000 километров.

Быстрое развертывание: комплекс запускается с мобильных колесных платформ, а подготовка к пуску после получения команды длится всего несколько минут;

Устойчивость к помехам: навигационные системы ракеты спроектированы так, чтобы сохранять высокую точность поражения даже в условиях активной работы враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Почему разработка критически важна для безопасности Европы?

Презентация новой ракеты проходит на фоне роста геополитического напряжения, когда европейские страны пытаются достичь большей стратегической независимости в оборонной сфере.

Дальнобойные крылатые ракеты являются ключевым инструментом современной войны. Они позволяют уничтожать командные пункты, системы противовоздушной обороны, логистические узлы и критическую инфраструктуру глубоко в тылу врага.

При этом военная авиация и личный состав не подвергаются риску поражения враждебными средствами ПВО.

Хотя европейские страны уже имеют вооруженные мощные ракеты воздушного и морского базирования (SCALP/Storm Shadow и морская версия NCM), до сих пор в Европе не было специализированной мобильной крылатой ракеты именно наземного базирования с аналогичной дальностью полета и высокой гибкостью применения.

По словам разработчиков, комплекс LCM Mk2 призван полностью закрыть критический пробел в обороноспособности европейского континента.