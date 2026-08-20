Россия ночью ударила по нефтебазе KLO в Киевской области

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Российские войска этой ночью нанесли удар по Броварскому району Киевской области. Под атакой оказалась нефтебаза сети KLO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании KLO.

Последствия удара и ситуация на предприятии Вражеская атака произошла в ночь на 20 августа. В результате попадания нефтебаза компании потерпела разрушения. По данным компании, при обстреле никто из работников не пострадал. В KLO отметили, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году сеть потеряла ряд автозаправочных комплексов, а теперь потерпела новый удар. Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное KLO (@klo.oil) Сейчас команда работает над ликвидацией последствий атаки и восстановлением поврежденных объектов.