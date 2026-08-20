РФ атаковала склады "Форы" и Yves Roсher в Киевской области

Оккупанты на Киевщине сознательно обстреляли помещения складов "Форы" и Yves Roсher. Есть значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления бренда косметики Yves Roсher Ukraine в Facebook и сети продовольственно-промышленных супермаркетов "Фора" в Facebook.

Россия била по составу "Форы"

Пока известно, что поврежден склад "Форы" в Мартусовке на Киевщине. Там хранилась фрешевая продукция.

В компании отметили, что важнейшим является то, что не пострадали люди. Команда заблаговременно вывела работников из распределительного центра.

Этот склад начал работать только на прошлой неделе, после предварительной атаки на логистическую инфраструктуру "Форы".

В компании пообещали перестроить маршруты и найти решение, чтобы потребитель смог купить любимые продукты. Несмотря на все произошедшее, "Фора" продолжает работать.

Yves Roсher не принимает онлайн-заказ

Бренд сделал заявление, что в результате массированной атаки России склад, где хранится продукция, был существенно поврежден.

В настоящее время компания временно прекращает принимать онлайн-заказы и работает над восстановлением.

Также в Yves Roсher Ukraine уточнили ситуацию с уже оформленными заказами. О статусе проинформируют после оценки последствий повреждения состава.

Еще они отметили: бутики бренда продолжают работать, но ассортимент может быть ограничен.