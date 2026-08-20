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Удар по Киеву и области был одним из самых циничных и масштабных, - Зеленский

15:01 20.08.2026 Чт
2 мин
Враг ночью ударил по мирным городам Украины ракетами разных типов и дронами
aimg Валерий Ульяненко
Удар по Киеву и области был одним из самых циничных и масштабных, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Ночной российский удар повредил 30 жилых домов, школу, больницу и детсад. По состоянию на сейчас в Киеве известно о 15 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что сейчас идет ликвидация последствий вражеского удара по Киеву и городам Киевской области. К работам в столице, Броварах и Борисполе привлечены более 600 спасателей ГСЧС Украины и полицейских.

"В общей сложности только в Киеве и области повреждены 30 жилых домов, обычная школа, детская больница и детский сад. К сожалению, по состоянию на сейчас в Киеве известно о 15 погибших людях. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - отметил президент.

Зеленский отметил необходимость оказания помощи гражданам, получившим ранения, а также важности того, чтобы партнеры Украины не молчали об обстрелах и помогали защите.

"Этот российский удар был одним из самых циничных, просчитанных и масштабных. Были ракеты разных типов и 168 дронов. Наши воины сегодня сбили все российские "калибры". В целом процент сбивания крылатых ракет - 93%, и также значительный процент сбивания дронов", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что наибольшей угрозой остается баллистика. По его словам, это полностью зависит от партнеров Украины и поставок ракет для украинских ЗРК Patriot.

Что известно о ночной атаке

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице длилась около девяти часов, а основной удар пришелся на Киевщину.

В Соломенском районе столицы в одном из домов разрушены верхние этажи, возникли пожары. Кроме того, часть Киева осталась без электроснабжения - около 50 тысяч семей уже запитали по резервным схемам, однако еще примерно 40 тысяч домов остаются без света.

Отметим, в Броварах зафиксировали попадание в промышленный объект. В Бориспольском районе повреждены частные дома, складские помещения, АЗС, многоэтажки и автомобили.

Кроме того, из-за повреждений инфраструктуры "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршруты и отменить часть пригородных и региональных рейсов.

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