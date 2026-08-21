Сумы атаковали вражеские дроны: загорелась жилая двухэтажка
Реактивные БпЛА, которыми Россия злоупотребляет в последнее время, в ночь на пятницу атакуют Сумы. В результате загорелся пожар в жилой двухэтажке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко в Telegram.
"В результате одного из ударов в Ковпаковском районе зафиксирован пожар в двухэтажном жилом доме. Все последствия уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал чиновник в 1:42.
Впоследствии Кривошеенко уточнил - массированная атака БпЛА на Сумы направлена на объекты городской гражданской инфраструктуры и жилищный сектор в Ковпаковском районе.
Вспыхнули пожары на нескольких локациях. Угроза повторных ударов сдерживает спасателей.
"Предварительно два человека пострадали в результате попадания вражеского БпЛА в двухэтажный дом", - добавив затем начальник ГВА.
Следует отметить, что Воздушные Силы еще вечером 20 августа сообщали о группах дронов, в частности реактивных, которые были зафиксированы в направлении Сумской области.
Обстрелы Сум
Напомним, 20 августа в Сумской и Черниговской областях произошли масштабные аварийные отключения света. На Сумщине также зафиксированы проблемы с водой. Причиной послужили аварийные проблемы в сетях НЭК "Укрэнерго".
17 августа россияне обстреляли Сумы, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения. Под ударом оказались жилищный сектор и нежилые помещения.
Ранее, 11 августа, российские войска нанесли по Сумам удар четырьмя управляемыми авиабомбами. В результате атаки погиб мужчина, повреждены более 20 частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.