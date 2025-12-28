Силы обороны поразили Сызранский НПЗ и еще ряд объектов россиян, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 28 декабря поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Также подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ - повреждены трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.

Как отметили в Генштабе, ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Кроме того, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ", - говорится в сообщении.

Атаки по территории РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что днем 25 декабря российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз оказался под атакой. На заводе прогремело до 10 взрывов, начался сильный пожар. Один из крупнейших российских НПЗ был выведен из строя.

Также известно, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту "Темрюк" и в Оренбурге.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили морской порт "Темрюк", аэродром "Майкоп" и ремонтное подразделение российских войск.

Кроме того, Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.