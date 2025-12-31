Удары ВСУ по энергетическим объектам РФ достигли рекорда, - Bloomberg

В декабре Украина значительно усилила удары по энергетической инфраструктуре России, установив рекорд по количеству атак с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В материале говорится о том, удары Украины по российским энергетическим объектам в декабре достигли месячного рекорда. За этот период под огнем оказалось наибольшее количество объектов и расширился перечень целей.

По подсчетам Bloomberg, в течение месяца было зафиксировано не менее 24 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяным танкерам и другим морским объектам, а также по ключевым элементам трубопроводной системы.

Особое внимание украинские вооруженные силы сосредоточили на морской инфраструктуре. В частности, неоднократно атаковались нефте- и газодобывающие месторождения компании "Лукойл" в Каспийском море.

Также в течение декабря подверглись ударам порты Тамань и Ростов в Черном море - в результате атак вспыхнули несколько танкеров.

Параллельно продолжались операции против так называемого "теневого флота" РФ.

В материале отмечается, что на фоне этих событий российские власти прогнозируют сокращение поступлений от нефти и газа до 23% бюджета в следующем году - это минимальный показатель за всю историю наблюдений.