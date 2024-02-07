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В Дрогобыче прогремели мощные взрывы

Среда 07 февраля 2024 07:48
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В Дрогобыче прогремели мощные взрывы Фото: во Львовской области прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Дрогобыч Львовской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Взрывы в Дрогобыче", - написал он.

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Напомним, сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу.

Позже стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Из-за обстрела Украины, Польша подняла в воздух авиацию. Одна из ракет двигалась в сторону границы Польши, но потом развернулся в сторону Львова.

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