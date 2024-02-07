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В Николаеве и области прогремели взрывы. Область под атакой "Шахедов"

Среда 07 февраля 2024 06:38
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В Николаеве и области прогремели взрывы. Область под атакой "Шахедов" Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Николаеве и области прогремели взрывы. В регионе продолжается атака ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

"Продолжается атака "Шахедов" на Николаевскую область с юга", - говорится в сообщении.

В то же время корреспонденты Суспильне сообщили, что в городе раздаются звуки взрывов. Позже взрывы прогремели повторно.

А Николаевский Ванек сообщил, что в Николаеве горит дом и зафиксирован один пострадавший человек.

Обстрел Украины в ночь 7 февраля

Напомним, около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти часов утра.

Около 5:00 в восточных и южных областях Украины объявили тревогу.

Несколькими часами ранее россияне запустили по Украине ударные дроны "Шахед". Вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах.

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Атака дронов
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