В Николаеве и области прогремели взрывы. Область под атакой "Шахедов"

В Николаеве и области прогремели взрывы. В регионе продолжается атака ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

"Продолжается атака "Шахедов" на Николаевскую область с юга", - говорится в сообщении.

В то же время корреспонденты Суспильне сообщили, что в городе раздаются звуки взрывов. Позже взрывы прогремели повторно.

А Николаевский Ванек сообщил, что в Николаеве горит дом и зафиксирован один пострадавший человек.

Обстрел Украины в ночь 7 февраля

Напомним, около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти часов утра.

Около 5:00 в восточных и южных областях Украины объявили тревогу.

Несколькими часами ранее россияне запустили по Украине ударные дроны "Шахед". Вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах.

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