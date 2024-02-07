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Россияне обстреляли Харьков и область, в городе прозвучали взрывы

Харьков, Среда 07 февраля 2024 06:13
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Россияне обстреляли Харьков и область, в городе прозвучали взрывы Фото: российские военные обстреливают Харьковскую область, в городе слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор обстреливает Харьков и Харьковскую область. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Игоря Терехова.

Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области.

Людей просят оставаться в укрытиях.

Последствия взрывов

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания, есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Чиновник уточнил, что предварительно попадание в Слободском районе городов.

"На данный момент - без пострадавших. Осмотр мест продолжается", - добавляет он.

Обновлено 6:45

В Воздушных силах сообщили о пуске ракет Х-22 в направлении Харькова.

Олег Синегубов также сообщил о ракетах над Харьковской областью.

Обстрел Украины в ночь 7 февраля

Напомним, около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 был зафиксирован с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти часов утра.

Около 5:00 в восточных и южных областях Украины объявили тревогу.

Несколькими часами ранее россияне запустили по Украине ударные дроны "Шахед". Вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах.

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