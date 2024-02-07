Несколько российских бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья, - ВСУ

Украинские военные зафиксировали взлет на территории России нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья, расположенного в Мурманской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram .

Военные предупредили, что в связи с этим есть вероятность воздушной атаки по Украине. Запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти часов утра.

"Взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ).

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - около 5 утра", - говорится в объявлении.

Защитники неба призывают украинцев обращать внимание на вероятные сигналы воздушной тревоги, и в случае объявления тревоги направляться в укрытие.

Отметим, что по данным мониторинговой группы "Радар", зафиксирован вылет девяти бортов Ту-95МС.

Ночная воздушная атака по Украине

Напомним, вечером 6 февраля и ночью 7 февраля в Украине во многих областях была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".

В частности, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.

Позже в ВС сообщили об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке страны, была угроза применения авиационных средств поражения.

Отбой тревог из-за "Шахедов" россиян в Украине был объявлен только в 02:40.