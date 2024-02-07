ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несколько российских бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья, - ВСУ

Среда 07 февраля 2024 03:40
UA EN RU
Несколько российских бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья, - ВСУ Иллюстративное фото: российский самолет Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные зафиксировали взлет на территории России нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья, расположенного в Мурманской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Военные предупредили, что в связи с этим есть вероятность воздушной атаки по Украине. Запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти часов утра.

"Взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ).
Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - около 5 утра", - говорится в объявлении.

Защитники неба призывают украинцев обращать внимание на вероятные сигналы воздушной тревоги, и в случае объявления тревоги направляться в укрытие.

Отметим, что по данным мониторинговой группы "Радар", зафиксирован вылет девяти бортов Ту-95МС.

Ночная воздушная атака по Украине

Напомним, вечером 6 февраля и ночью 7 февраля в Украине во многих областях была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".

В частности, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.

Позже в ВС сообщили об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке страны, была угроза применения авиационных средств поражения.

Отбой тревог из-за "Шахедов" россиян в Украине был объявлен только в 02:40.

Детальнее о самолетах Ту-95, которые россияне используют для нанесения ракетных ударов по Украине, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Росавиация Воздушные силы Украины Ракетная атака
NEWS
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить