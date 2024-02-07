ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ запустила ракеты из Ту-95МС. В Украине распространяется тревога

Среда 07 февраля 2024 05:40
UA EN RU
РФ запустила ракеты из Ту-95МС. В Украине распространяется тревога Иллюстративное фото: в Украине объявлена тревога в нескольких областях из-за угрозы ракетных ударов (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные зафиксировали пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по направлению Каспийского моря. В Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины и пресс-службу Командования Воздушных сил ВСУ.

"Пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95МС по направлению Каспийского моря", - передали военные.

В свою очередь в ВС предупредили о ракетной опасности и призвали не игнорировать воздушную тревогу в областях, где она объявлена.

"Внимание! Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

РФ запустила ракеты из Ту-95МС. В Украине распространяется тревога

Расширение тревог

Позже сигналы о воздушной тревоге прозвучали и в других областях, а также в Киеве.

"Внимание! Воздушная тревога связана с ракетной опасностью, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях к отбою", - говорится в объявлении начальника Киевского МВА Сергея Попка в Telegram.

Ракетная атака

Впоследствии в ПС заявили, что первая группа крылатых ракет зафиксирована в Сумской области в направлении Полтавской области.

Воздушные атаки РФ 7 февраля

Напомним, взлет российских Ту-95 был зафиксирован с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ около 03:40. Тогда в ВС предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Перед тем в ночь на среду в Украине во многих областях была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".

В частности, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.

Отбой тревог из-за "Шахедов" россиян в Украине был объявлен только в 02:40.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Воздушная тревога Ракетная атака
NEWS
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить