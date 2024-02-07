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У Дрогобичі прогриміли потужні вибухи

Середа 07 лютого 2024 07:48
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У Дрогобичі прогриміли потужні вибухи Фото: у Львівській області прогриміли потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Дрогобич Львівської області прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Вибухи у Дрогобичі", - написав він.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

Через обстріл України, Польща підняла в повітря авіацію. Одна з ракет рухалася вбік кордону Польщі, але потім розвернулся вбік Львова.

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