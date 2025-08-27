ДР Конго будет помогать возвращать украинских детей, похищенных Россией, - ОП

В частности, о решении Конго стать членом коалиции Bring Kids Back UA заявила представительница правительства республики Шанталь Шамбу Мвавита, которая встретилась с советником - уполномоченным президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук.

Во время диалога Герасимчук проинформировала о массовых случаях депортации и принудительного перемещения украинских детей со стороны России, а также об усилиях Украины для их возвращения. Также она представила инициативу Зеленского Bring Kids Back UA.

Уполномоченный президента выразила убеждение, что только объединив глобальные усилия, можно эффективно противодействовать преступлениям по похищению детей.

"Россия похищает украинских детей, меняет им имена, документы, навязывает чужую идентичность и разбрасывает по отдаленным регионам. Это попытка стереть национальную самобытность целого поколения. Вопрос защиты детей не имеет границ", - отметила она.

Со своей стороны Шанталь Шамбу Мвавита сообщила, что Демократическая Республика Конго начинает процедуру присоединения к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Таким образом в состав коалиции войдут уже 42 страны и Совет Европы.

"Мы разделяем боль Украины за ее детей, ведь дети Демократической Республики Конго страдают от войны уже 30 лет", - рассказала она.

Как известно, богатые природные ресурсы в ДР Конго стали причиной коррупции и войн - различные вооруженные группы, местные повстанцы и внешние игроки десятилетиями борются за контроль над территорией страны. ДРК находится в состоянии вооруженного конфликта уже более 30 лет, со времен геноцида в Руанде 1994 года.