ДР Конго допомагатиме повертати українських дітей, викрадених Росією, - ОП

Зокрема, про рішення Конго стати членом коаліції Bring Kids Back UA заявила представниця уряду республіки Шанталь Шамбу Мвавіта, яка зустрілася з радницею - уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук.

Під час діалогу Герасимчук поінформувала про масові випадки депортації та примусового переміщення українських дітей з боку Росії, а також про зусилля України для їхнього повернення. Також вона представила ініціативу Зеленського Bring Kids Back UA.

Уповноважена президента висловила переконання, що лише об'єднавши глобальні зусилля, можна ефективно протидіяти злочинам із викрадення дітей.

"Росія викрадає українських дітей, змінює їм імена, документи, нав'язує чужу ідентичність і розкидає по віддалених регіонах. Це спроба стерти національну самобутність цілого покоління. Питання захисту дітей не має кордонів", - зазначила вона.

Зі свого боку Шанталь Шамбу Мвавіта повідомила, що Демократична Республіка Конго розпочинає процедуру приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Таким чином до складу коаліції увійдуть вже 42 країни та Рада Європи.

"Ми поділяємо біль України за її дітей, адже діти Демократичної Республіки Конго страждають від війни вже 30 років", - розповіла вона.

Як відомо, багаті природні ресурси в ДР Конго стали причиною корупції та воєн - різні озброєні групи, місцеві повстанці та зовнішні гравці десятиліттями борються за контроль над територією країни. ДРК перебуває у стані збройного конфлікту вже понад 30 років, з часів геноциду в Руанді 1994 року.