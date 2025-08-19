ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Каждого украинского ребенка, похищенного РФ, нужно вернуть в семью,- глава Еврокомисии

Вторник 19 августа 2025 07:22
UA EN RU
Каждого украинского ребенка, похищенного РФ, нужно вернуть в семью,- глава Еврокомисии Фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все украинские дети, которые были похищены Россией, должны быть возвращены в семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Она подчернула, что человеческие потери в войне РФ против Украины должны прекратиться.

"Это значит, что каждый украинский ребенок, похищенный Россией, должен быть возвращен в свою семью. Я благодарю президента США за его четкое обязательство сегодня обеспечить воссоединение этих детей с их близкими", - написала фон дер Ляйен.

Таким образом глава ЕК отреагировала на пост главы Белого дома Дональда Трампа в Truth Social, в котором рассказал об их разговоре и назвал возвращение детей вершиной всех приоритетов. В этом посте он рассказал о разговоре с главой Еврокомиссии, отметив, что

"Это также важная тема для моей жены Мелании. Это вопрос, стоящий на первом месте во всех списках, и мир будет работать вместе, чтобы решить его, в надежде вернуть детей в их семьи", - подчернул президент США.

Напомним, что недавно первая леди США Мелания Трамп передала через своего мужа - президента США, письмо российскому диктатору Владимиру Путину В нем речь шла о безопасности и благополучии многих детей, и что Путин, по ее мнению, может обеспечить "одним росчерком пера".

Также мы писали, что в США Россию и Беларусь могут признать спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей, которые происходят регулярно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Дети Урсула фон дер Ляйен
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия