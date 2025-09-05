ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ГПСУ не исключают провокаций во время российских учений "Запад-2025"

Пятница 05 сентября 2025 13:56
UA EN RU
В ГПСУ не исключают провокаций во время российских учений "Запад-2025" Иллюстративное фото: российские учения (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские учения "Запад-2025", которые планируются с участием Беларуси, могут сопровождаться провокациями.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас, если говорить о том, что мы фиксируем рядом с нашей границей, то какого-то наращивания группировок на территории Беларуси в направлении нашей границы этого нет. И ситуация непосредственно по линии границы, к счастью, не изменилась, - проинформировал Демченко.

Он подчеркнул, что присутствие российских войск в Беларуси представляет угрозу, и Украина не может позволить себе расслабиться.

"Беларусь продолжает поддерживать Россию, а, собственно, если говорить о действиях страны-террористки, то не исключается и провокации, и надо понимать, что информационное воздействие во время этих учений будет присутствовать для того, чтобы нагнетать ситуацию", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что одной из задач таких действий может стать попытка заставить Украину перебрасывать силы на северное направление, ослабляя другие участки фронта.

Российско-белорусские учения "Запад-2025"

Российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут в сентябре. Активная фаза маневров запланирована на 12-16 сентября, к ним привлекут более 13 тысяч военнослужащих.

По официальной версии Москвы и Минска, учения имеют целью проверку готовности к "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".

В Генштабе Германии уже отреагировали, подчеркнув, что не видят признаков подготовки к нападению под прикрытием учений, но в то же время заверили: "Мы будем начеку - не только немецкие войска, но и НАТО".

В то же время в Украине предупреждают о других рисках. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что с первых дней "Запад-2025" будет сопровождаться масштабным информационным нагнетанием, большинство вбросов происходит именно из России.

В свою очередь, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что россиянебудут активно"качать" тему учений в информационном пространстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ДПСУ
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России