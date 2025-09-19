Долго не могли выехать из оккупации. Украина спасла еще троих детей
Украина вернула из оккупации трех подростков, которые спасались от преследования российских спецслужб и принуждения поступать в вузы в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Он рассказал, что на подконтрольную Киеву территорию вернули 18-летнюю девушку, которая вместе с мамой жила во временно оккупированном Крыму. Самостоятельно выехать из-под оккупации у них не было возможности, при этом они постоянно меняли место жительства для того, чтобы избежать преследования российскими спецслужбами.
Другую украинку россияне заставляли поступать в вуз в РФ или в Крыму после завершения школы, однако девушка мечтала учиться в украинском университете.
Фото: из оккупации вернули еще нескольких детей (t.me/ermaka2022)
Также Ермак рассказал о 19-летнем юноше, который колебался с выездом, поскольку боялся, что его задержат на блокпосту и мобилизуют в российскую армию.
"Сегодня они уже в безопасности и получают помощь - от восстановления документов до психологической поддержки", - отметил руководитель Офиса президента.
Депортация украинских детей
Ранее мы писали, что, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, за время полномасштабной войны РФ депортировала из Украины более 19,5 тысяч детей. Более тысячи маленьких украинцев удалось вернуть домой, этот процесс продолжается.
Именно депортация украинских детей привела к выдаче Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Напомним, в апреле Верховная Рада приняла за основу законопроект об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем другой страны.
Кроме того, двухпартийная группа сенаторов США призвала признать страну-агрессора государством-спонсором терроризма из-за того, что россияне массово депортируют украинских детей с временно оккупированных территорий.