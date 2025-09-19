Долго не могли выехать из оккупации. Украина спасла еще троих детей

Украина вернула из оккупации трех подростков, которые спасались от преследования российских спецслужб и принуждения поступать в вузы в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он рассказал, что на подконтрольную Киеву территорию вернули 18-летнюю девушку, которая вместе с мамой жила во временно оккупированном Крыму. Самостоятельно выехать из-под оккупации у них не было возможности, при этом они постоянно меняли место жительства для того, чтобы избежать преследования российскими спецслужбами.

Другую украинку россияне заставляли поступать в вуз в РФ или в Крыму после завершения школы, однако девушка мечтала учиться в украинском университете.

Фото: из оккупации вернули еще нескольких детей (t.me/ermaka2022)

Также Ермак рассказал о 19-летнем юноше, который колебался с выездом, поскольку боялся, что его задержат на блокпосту и мобилизуют в российскую армию.

"Сегодня они уже в безопасности и получают помощь - от восстановления документов до психологической поддержки", - отметил руководитель Офиса президента.