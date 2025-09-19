ua en ru
Довго не могли виїхати з окупації. Україна врятувала ще трьох дітей

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 22:42
Довго не могли виїхати з окупації. Україна врятувала ще трьох дітей Фото: з окупації повернули ще трьох українських дітей (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна повернула з окупації трьох підлітків, які рятувалися від переслідування російських спецслужб та примусу вступати до вишів у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він розповів, що на підконтрольну Києву територію повернули 18-річну дівчину, яка разом із мамою жила у тимчасово окупованому Криму. Самостійно виїхати з-під окупації у них не було можливості, при цьому вони постійно змінювали місце проживання задля того, аби уникнути переслідування російськими спецслужбами.

Іншу українку росіяни змушували вступати до вишу у РФ або у Криму після завершення школи, проте дівчина мріяла навчатися в українському університеті.

Довго не могли виїхати з окупації. Україна врятувала ще трьох дітей

Фото: з окупації повернули ще кількох дітей (t.me/ermaka2022)

Також Єрмак розповів про 19-річного юнака, який вагався із виїздом, оскільки боявся, що його затримають на блокпосту та мобілізують до російської армії.

"Сьогодні вони вже в безпеці й отримують допомогу - від відновлення документів до психологічної підтримки", - зазначив керівник Офісу президента.

Депортація українських дітей

Раніше ми писали, що, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, за час повномасштабної війни РФ депортувала з України понад 19,5 тисяч дітей. Більше ніж тисячу маленьких українців вдалося повернути додому, цей процес триває.

Саме депортація українських дітей призвела до видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іншої країни.

Окрім того, двопартійна група сенаторів США закликала визнати країну-агресорку державою-спонсором тероризму через те, що росіяни масово депортують українських дітей з тимчасово окупованих територій.

