Довго не могли виїхати з окупації. Україна врятувала ще трьох дітей

Україна повернула з окупації трьох підлітків, які рятувалися від переслідування російських спецслужб та примусу вступати до вишів у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він розповів, що на підконтрольну Києву територію повернули 18-річну дівчину, яка разом із мамою жила у тимчасово окупованому Криму. Самостійно виїхати з-під окупації у них не було можливості, при цьому вони постійно змінювали місце проживання задля того, аби уникнути переслідування російськими спецслужбами.

Іншу українку росіяни змушували вступати до вишу у РФ або у Криму після завершення школи, проте дівчина мріяла навчатися в українському університеті.

Фото: з окупації повернули ще кількох дітей (t.me/ermaka2022)

Також Єрмак розповів про 19-річного юнака, який вагався із виїздом, оскільки боявся, що його затримають на блокпосту та мобілізують до російської армії.

"Сьогодні вони вже в безпеці й отримують допомогу - від відновлення документів до психологічної підтримки", - зазначив керівник Офісу президента.