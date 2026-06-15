"Придется ответить": как реагирует мир на удар России по Киево-Печерской лавре

РБК-Украина собрало реакции международных лидеров и организаций на этот инцидент.

Очередной шаг в разрушении наследия

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал повреждение Лавры очередной эскалацией уничтожения.

"Повреждения, нанесенные Киево-Печерской лавре во время последнего нападения России на Киев, являются очередной эскалацией разрушений. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО является одним из сокровищ Украины и частью общего культурного наследия Европы", - написал он.

Берсе также добавил, что Совет Европы продолжает работу по привлечению России к ответственности.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Лавру одним из самых высоких мест украинского православия и осудил удар.

"Так же, как и в случае с агрессивной войной, которую Россия ведет против Украины уже более 4 лет, ничто не оправдывает это нападение на наше вселенское наследие", - заявил Макрон.

По его словам, Франция готова сотрудничать с украинскими властями по восстановлению объекта. Эту тему Макрон планирует поднять на саммите G7 в Эвиане.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в ответ на атаку ЕС уже в этот день ввел дополнительные санкции против российского военно-промышленного комплекса и теневого флота.

"Это военные преступления, и России придется за них ответить", - написала она.

Каллас отметила, что каждый новый пакет ограничений сужает возможности России для маневра.

ЮНЕСКО осудила удар и уточнила детали разрушений. Пострадали внешний вид и интерьер Успенского собора, а также соседние сооружения - элементы фортификационного комплекса Лавры и башня Ивана Кушника.

"ЮНЕСКО осуждает нападения на культурные ценности, учебные заведения, студентов, работников образования и работников СМИ, охраняемые международным правом", - говорится в заявлении организации.

ЮНЕСКО готова поддержать органы власти в оценке ущерба и определении первоочередных мер.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что лидеры G7 встретятся в Эвиане именно сегодня, и одним из вопросов будет усиление давления на Россию.

"Европа хочет мира. Никто больше, чем украинский народ. Россия же снова продемонстрировала свою исключительную заинтересованность в насилии и разрушении", - написала она.

"Для Кремля нет ничего святого"

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что "кремлевский режим снова показал, что для него нет ничего святого".

По ее словам, Молдова осуждает атаки на мирных жителей и религиозные объекты и остается на стороне Украины.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу назвал удар "бесчеловечным".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Москва не хочет мира.

"Киев также является религиозной столицей мира, поэтому Россия также должна быть осторожной, чтобы не осквернить чувства всех христиан и православных в России. Кремль совершает серьезные ошибки, демонстрируя свою сложность", - сказал он.

Министр культуры Италии Алессандро Джули решительно осудил атаку РФ по лавре, сообщили РБК-Украина в посольстве.

"Защита культурного наследия должна оставаться незыблемым принципом даже во времена конфликта. Уничтожение объекта, внесенного в Список всемирного наследия, является оскорблением наследия, которое принадлежит всему человечеству, и является преступлением против памяти, идентичности народов и универсальных ценностей международного сообщества", - сказал он.

Обстрел Киева: какие последствия

Напомним, в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву - дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате атаки повреждения зафиксировали в 10 районах столицы, погибли пять человек, еще более 30 получили ранения.