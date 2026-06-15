ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский объяснил, как ПВО смогла сбить баллистику во время атаки на Киев

11:31 15.06.2026 Пн
2 мин
Почему удалось сбить даже баллистику?
aimg Елена Чупровская
Зеленский объяснил, как ПВО смогла сбить баллистику во время атаки на Киев Фото: президент Владимир Зеленский во время осмотра поврежденной Лавры (РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Во время ночной атаки ПВО было чем сбивать даже баллистические ракеты благодаря недавно доставленному пакету Patriot.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами возле поврежденной атакой Лавры.

Баллистику удалось сбить благодаря "Петриотам"

Зеленский объяснил, почему прошлой ночью удалось сбивать баллистические ракеты. По его словам, ПВО задействовала ракеты именно из того пакета поставки для Patriot, который недавно поступил в Украину.

"ПВО во время отражения ночной атаки использовала ракеты из пакета для Patriot, недавно доставленного в Украину, поэтому было чем сбивать баллистику", - сказал президент.

Несмотря на это, не все ракеты и дроны были сбиты.

Напомним, Patriot - это американский зенитный ракетный комплекс, который способен перехватывать баллистические ракеты.

Зеленский также сообщил, что правительство в ближайшее время выделит средства из резервного фонда на первоочередные восстановительные работы в Киево-Печерской лавре.

Читайте также: "Прилет" по Лавре, поврежденные высотки и пострадавшие: все о последствиях обстрела Киева

Обстрел Киева: что известно

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 15 июня враг нанес прямой удар по Киево-Печерской лавре. Пострадал Успенский собор, а повреждения зафиксировали в 10 районах столицы.

Во время ночной атаки Россия также ударила и по Киевской области. Среди раненых есть ребенок.

В результате обстрела киностудии имени Довженко уничтожена крупнейшая костюмная коллекция Украины - около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды.

Тем временем Воздушные силы уточнили, чем именно атаковала Россия и сколько целей удалось сбить во время массированного удара по Киеву. Всего перехвачено 632 воздушных объекта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Киев Обстрел Киева Атака дронов
Новости
Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей, Епифаний отреагировал на удар РФ
Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей, Епифаний отреагировал на удар РФ
Аналитика
"Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни