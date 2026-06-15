Зеленский объяснил, как ПВО смогла сбить баллистику во время атаки на Киев

Во время ночной атаки ПВО было чем сбивать даже баллистические ракеты благодаря недавно доставленному пакету Patriot.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами возле поврежденной атакой Лавры.

Баллистику удалось сбить благодаря "Петриотам"

Зеленский объяснил, почему прошлой ночью удалось сбивать баллистические ракеты. По его словам, ПВО задействовала ракеты именно из того пакета поставки для Patriot, который недавно поступил в Украину.

"ПВО во время отражения ночной атаки использовала ракеты из пакета для Patriot, недавно доставленного в Украину, поэтому было чем сбивать баллистику", - сказал президент.

Несмотря на это, не все ракеты и дроны были сбиты.

Напомним, Patriot - это американский зенитный ракетный комплекс, который способен перехватывать баллистические ракеты.

Зеленский также сообщил, что правительство в ближайшее время выделит средства из резервного фонда на первоочередные восстановительные работы в Киево-Печерской лавре.

Обстрел Киева: что известно

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 15 июня враг нанес прямой удар по Киево-Печерской лавре. Пострадал Успенский собор, а повреждения зафиксировали в 10 районах столицы.

Во время ночной атаки Россия также ударила и по Киевской области. Среди раненых есть ребенок.