Опыт ВСУ меняет НАТО: Европа инвестирует миллиарды в дроны вместо дорогих ракет, - Reuters
Пять стран Европы планируют объявить о плане инвестиций в военные дроны для укрепления оборонной промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно документу, который изучило агентство, и источнику в министерстве обороны Польши, пять стран ЕС намерены сотрудничать в разработке дронов.
Reuters пишет, что война в Украине показала, как беспилотники-перехватчики могут стать эффективной альтернативой дорогим ракетам ПВО, и европейские союзники Киева стремятся перенять этот опыт.
Группа из пяти министров обороны - Франции, Германии, Италии, Польши и Британии, в пятницу, 20 февраля, встретится в польском Кракове.
Европа усиливает оборонные возможности
Главы министерств собираются в то время, когда ЕС усиливает оборонные возможности на фоне растущих сомнений относительно приверженности Вашингтона к защите континента в рамках альянса НАТО.
В заявлении, которое видело Reuters и которое еще может быть изменено, говорится, что министры "поддерживают реальное увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленной базы". Кроме того, они "приветствуют обязательства ЕС предоставить государствам-членам большую финансовую гибкость для оборонных расходов и создать инструменты кредитования".
В то же время отмечается, что роль ЕС заключается в поддержке оборонных возможностей, которые остаются на национальном уровне.
Европейские министры также обязуются сотрудничать в рамках НАТО и ЕС для противодействия гибридным угрозам со стороны РФ и продолжать поддерживать Украину и усилия по поиску мира.
Учения ВСУ и войск НАТО
Напомним, украинские военные на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров.
СМИ назвали результаты учений "ужасными" для сил НАТО. Украинская команда из 10 бойцов, которая выполняла роль противника, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и осуществила около 30 ударов по другим целям.
К слову, масштабные учения в Эстонии обнаружили серьезные слабые места НАТО в войне нового поколения с применением беспилотников.