ВСУ разгромили войска НАТО на учениях: военные рассказали детали операции

Фото: учения шокировали как самих военных, так и западных чиновников (412 бригада Nemesis СБС Facebook)

В СМИ в последние дни распространили информацию о том, как ВСУ на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. Украинские военные рассказали, как именно им это удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную публикацию подразделений Сил обороны Украины в Facebook.

По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров. В состав украинской команды вошли операторы бомберов 412-й бригады Nemesis и экипажи FPV-дронов 427-й бригады Rarog из состава Сил беспилотных систем. Также участие принимали операторы FPV Интернационального легиона ГУР Минобороны и представители системы ситуационной осведомленности Delta. Как рассказал боец 412-й бригады Nemesis с позывным Ник, украинские военные выполняли задачи по поражению сил условного противника, минированию логистических маршрутов и доставке грузов дружественным подразделениям. По его словам, противника обнаруживали экипажи аэроразведки на комплексе Vector. Как Силам Обороны удалось "разгромить противника" "Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА", - отметил военный. Украинские бойцы также указали на ряд ошибок со стороны условной группировки НАТО. В частности, техника перемещалась большими колоннами без надлежащей маскировки, пехота не пыталась спрятаться, а перед движением не проверяли дороги на наличие минирования. Военные отметили, что технологии кардинально меняют поле боя, а Украина готова делиться опытом войны дронов с западными партнерами. По их словам, страны НАТО должны переосмыслить тактику ведения современных боевых действий и быстрее подготовиться к российской угрозе.