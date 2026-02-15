ВСУ разгромили войска НАТО на учениях: военные рассказали детали операции
В СМИ в последние дни распространили информацию о том, как ВСУ на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. Украинские военные рассказали, как именно им это удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную публикацию подразделений Сил обороны Украины в Facebook.
По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров.
В состав украинской команды вошли операторы бомберов 412-й бригады Nemesis и экипажи FPV-дронов 427-й бригады Rarog из состава Сил беспилотных систем. Также участие принимали операторы FPV Интернационального легиона ГУР Минобороны и представители системы ситуационной осведомленности Delta.
Как рассказал боец 412-й бригады Nemesis с позывным Ник, украинские военные выполняли задачи по поражению сил условного противника, минированию логистических маршрутов и доставке грузов дружественным подразделениям.
По его словам, противника обнаруживали экипажи аэроразведки на комплексе Vector.
Как Силам Обороны удалось "разгромить противника"
"Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА", - отметил военный.
Украинские бойцы также указали на ряд ошибок со стороны условной группировки НАТО. В частности, техника перемещалась большими колоннами без надлежащей маскировки, пехота не пыталась спрятаться, а перед движением не проверяли дороги на наличие минирования.
Военные отметили, что технологии кардинально меняют поле боя, а Украина готова делиться опытом войны дронов с западными партнерами. По их словам, страны НАТО должны переосмыслить тактику ведения современных боевых действий и быстрее подготовиться к российской угрозе.
Ранее The Wall Street Journal сообщало об этих учениях в Эстонии. По данным издания, в рамках одного из сценариев боевая группа из нескольких тысяч военных, в частности британская бригада и эстонская дивизия, проводила наступательную операцию.
В то же время украинская команда из 10 бойцов, которая выполняла роль противника, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и осуществила около 30 ударов по другим целям.
В целом результаты учений назвали "ужасными" для сил НАТО - по данным СМИ, военные даже не смогли обнаружить позиции украинских операторов дронов.