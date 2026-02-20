ua en ru
Досвід ЗСУ змінює НАТО: Європа інвестує мільярди у дрони замість дорогих ракет, - Reuters

Європа, П'ятниця 20 лютого 2026 13:37
UA EN RU
Досвід ЗСУ змінює НАТО: Європа інвестує мільярди у дрони замість дорогих ракет, - Reuters Фото: війна в Україні показала ефективність дронів-перехоплювачів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

П'ять країн Європи планують оголосити про план інвестицій у військові дрони для зміцнення оборонної промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Секретна зброя: Rheinmetall показав дрон, який уже міг таємно воювати в Україні

Згідно з документом, який вивчило агентство, та джерелом у міністерстві оборони Польщі, п'ять країн ЄС мають намір співпрацювати у розробці дронів.

Reuters пише, що війна в Україні показала, як безпілотники-перехоплювачі можуть стати ефективною альтернативою дорогим ракетам ППО, і європейські союзники Києва прагнуть перейняти цей досвід.

Група з п'яти міністрів оборони - Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Британії, в п'ятницю, 20 лютого, зустрінеться в польському Кракові.

Європа посилює оборонні можливості

Глави міністерств збираються в той час, коли ЄС посилює оборонні можливості на тлі зростаючих сумнівів щодо прихильності Вашингтона до захисту континенту в рамках альянсу НАТО.

У заяві, яку бачило Reuters і яка ще може бути змінена, йдеться, що міністри "підтримують реальне збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промислової бази". Крім того, вони "вітають зобов'язання ЄС надати державам-членам більшу фінансову гнучкість для оборонних витрат і створити інструменти кредитування".

Водночас зазначається, що роль ЄС полягає у підтримці оборонних можливостей, які залишаються на національному рівні.

Європейські міністри також зобов'язуються співпрацювати в рамках НАТО та ЄС для протидії гібридним загрозам з боку РФ та продовжувати підтримувати Україну і зусилля з пошуку миру.

Навчання ЗСУ та військ НАТО

Нагадаємо, українські військові на навчаннях Hedgehog в Естонії "розгромили" війська НАТО. За словами українських військових, результати навчань стали несподіваними для західних партнерів.

ЗМІ назвали результати навчань “жахливими” для сил НАТО. Українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за пів дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила близько 30 ударів по інших цілях.

До слова, масштабні навчання в Естонії виявили серйозні слабкі місця НАТО у війні нового покоління із застосуванням безпілотників.

