Секретное оружие: Rheinmetall показал дрон, который уже мог тайно воевать в Украине (видео)

Германия, Четверг 19 февраля 2026 21:40
UA EN RU
Секретное оружие: Rheinmetall показал дрон, который уже мог тайно воевать в Украине (видео) Фото: Rheinmetall представил видео испытаний нового ударного беспилотника FV-014 (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Немецкий концерн Rheinmetall официально представил видео испытаний нового ударного беспилотника FV-014. Дрон способен поражать цели на расстоянии до 100 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Читайте также: Rheinmetall получил в Украине участок для строительства завода по производству снарядов

Возможности и характеристики FV-014

Новый дрон-камикадзе массой около 20 кг оснащен комбинированной кумулятивно-осколочной боевой частью, способной пробивать до 600 мм брони.

Основные технические параметры аппарата включают:

  • дальность полета - до 100 км (при дальности связи 60 км);
  • продолжительность пребывания в воздухе - 70 минут;
  • особенности конструкции - фасетованный корпус для снижения радиолокационной заметности и электродвигатель.

Беспилотник запускается из транспортно-пускового контейнера с помощью реактивного двигателя.

Разработчики заявляют, что FV-014 может работать в составе "роя", когда один оператор управляет группой дронов, а также выполнять задачи в условиях отсутствия сигнала GPS.

Испытания в Украине и интерес НАТО

Во время демонстрации для одной из стран НАТО дрон имитировал различные операционные сценарии и атаку на цель.

Хотя официально место предварительных испытаний не разглашается, представители Rheinmetall ранее отмечали, что аппарат уже проверен в боях.

Поскольку Украина является единственным местом активного применения такой техники против современных средств РЭБ, эксперты предполагают, что FV-014 тайно испытывали именно на украинском фронте.

Помощь Rheinmetall Украине

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall является одним из ключевых партнеров Украины в сфере вооружений. Ранее стало известно, что компания получила участок для строительства оружейного завода непосредственно в Украине, где планируют производить боеприпасы и бронетехнику.

Также концерн определил четкие сроки передачи Вооруженным силам Украины новых партий военной помощи, включающих средства ПВО и снаряды. В частности, Украина должна получить от Rheinmetall современные системы противовоздушной обороны для защиты неба от вражеских дронов и ракет.

Кроме того, глава концерна Армин Паппергер неоднократно высказывался относительно ситуации с безопасностью в Европе. В частности, он оценил шансы на достижение мира в Украине, отметив необходимость долгосрочной поддержки Киева для сдерживания агрессии.

