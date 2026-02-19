Секретное оружие: Rheinmetall показал дрон, который уже мог тайно воевать в Украине (видео)
Немецкий концерн Rheinmetall официально представил видео испытаний нового ударного беспилотника FV-014. Дрон способен поражать цели на расстоянии до 100 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Возможности и характеристики FV-014
Новый дрон-камикадзе массой около 20 кг оснащен комбинированной кумулятивно-осколочной боевой частью, способной пробивать до 600 мм брони.
Основные технические параметры аппарата включают:
- дальность полета - до 100 км (при дальности связи 60 км);
- продолжительность пребывания в воздухе - 70 минут;
- особенности конструкции - фасетованный корпус для снижения радиолокационной заметности и электродвигатель.
Беспилотник запускается из транспортно-пускового контейнера с помощью реактивного двигателя.
Разработчики заявляют, что FV-014 может работать в составе "роя", когда один оператор управляет группой дронов, а также выполнять задачи в условиях отсутствия сигнала GPS.
Испытания в Украине и интерес НАТО
Во время демонстрации для одной из стран НАТО дрон имитировал различные операционные сценарии и атаку на цель.
Хотя официально место предварительных испытаний не разглашается, представители Rheinmetall ранее отмечали, что аппарат уже проверен в боях.
Поскольку Украина является единственным местом активного применения такой техники против современных средств РЭБ, эксперты предполагают, что FV-014 тайно испытывали именно на украинском фронте.
Помощь Rheinmetall Украине
Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall является одним из ключевых партнеров Украины в сфере вооружений. Ранее стало известно, что компания получила участок для строительства оружейного завода непосредственно в Украине, где планируют производить боеприпасы и бронетехнику.
Также концерн определил четкие сроки передачи Вооруженным силам Украины новых партий военной помощи, включающих средства ПВО и снаряды. В частности, Украина должна получить от Rheinmetall современные системы противовоздушной обороны для защиты неба от вражеских дронов и ракет.
Кроме того, глава концерна Армин Паппергер неоднократно высказывался относительно ситуации с безопасностью в Европе. В частности, он оценил шансы на достижение мира в Украине, отметив необходимость долгосрочной поддержки Киева для сдерживания агрессии.