Секретное оружие: Rheinmetall показал дрон, который уже мог тайно воевать в Украине (видео)

Немецкий концерн Rheinmetall официально представил видео испытаний нового ударного беспилотника FV-014. Дрон способен поражать цели на расстоянии до 100 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Возможности и характеристики FV-014

Новый дрон-камикадзе массой около 20 кг оснащен комбинированной кумулятивно-осколочной боевой частью, способной пробивать до 600 мм брони.

Основные технические параметры аппарата включают:

дальность полета - до 100 км (при дальности связи 60 км);

продолжительность пребывания в воздухе - 70 минут;

особенности конструкции - фасетованный корпус для снижения радиолокационной заметности и электродвигатель.

Беспилотник запускается из транспортно-пускового контейнера с помощью реактивного двигателя.

Разработчики заявляют, что FV-014 может работать в составе "роя", когда один оператор управляет группой дронов, а также выполнять задачи в условиях отсутствия сигнала GPS.

Испытания в Украине и интерес НАТО

Во время демонстрации для одной из стран НАТО дрон имитировал различные операционные сценарии и атаку на цель.

Хотя официально место предварительных испытаний не разглашается, представители Rheinmetall ранее отмечали, что аппарат уже проверен в боях.

Поскольку Украина является единственным местом активного применения такой техники против современных средств РЭБ, эксперты предполагают, что FV-014 тайно испытывали именно на украинском фронте.