Без фармацевта, но с лекарствами: в селах и возле фронта меняют правила выдачи по е-рецепту

В небольших селах и общинах вблизи линии фронта упростили доступ к медикаментам. Теперь отпускать препараты по электронным рецептам в местных аптеках могут не только фармацевты, но и медицинские сестры и братья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Почему это важно

В Минздраве отмечают, что из-за полномасштабной войны и миграции в отдаленных регионах возник острый дефицит аптечных кадров. Ранее из-за нехватки дипломированных фармацевтов аптечные пункты часто закрывались. Обновление Лицензионных условий позволяет привлекать к работе специалистов по специальности "Медсестринство".

Теперь в сельских и прифронтовых аптеках обслуживать пациентов могут:

медицинские сестры и братья;

фельдшеры;

акушеры.

Какие лекарства можно получить

Благодаря обновлению электронной системы здравоохранения (ЭЗОЗ), привлеченные медики имеют право отпускать широкий перечень средств:

рецептурные препараты, приобретенные за свой счет;

"доступные лекарства" (препараты от диабета, астмы, сердечно-сосудистых заболеваний), которые государство возмещает полностью или частично;

медикаменты по местным программам поддержки.

тест-полоски для глюкометров по программе реимбурсации.

Как работает механизм

Пациентам больше не нужно ехать десятки километров в крупные города. Медсестра в местной аптеке может самостоятельно найти е-рецепт в системе, проверить код подтверждения и выдать необходимые лекарства.

Это решение позволит сохранить работу аптечных точек в критически важных районах и обеспечить своевременную помощь людям, которые остаются в прифронтовых зонах.