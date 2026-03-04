ua en ru
Без фармацевта, но с лекарствами: в селах и возле фронта меняют правила выдачи по е-рецепту

19:09 04.03.2026 Ср
2 мин
Получить лекарства жителям сел и прифронтовых территорий станет проще
aimg Татьяна Веремеева
Без фармацевта, но с лекарствами: в селах и возле фронта меняют правила выдачи по е-рецепту Фото: В Украине изменили правила выдачи лекарств в селах и на прифронтовых территориях (Getty Images)

В небольших селах и общинах вблизи линии фронта упростили доступ к медикаментам. Теперь отпускать препараты по электронным рецептам в местных аптеках могут не только фармацевты, но и медицинские сестры и братья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также: Три самых дешевых варианта: как с помощью одного QR-кода найти лекарства по низкой цене

Почему это важно

В Минздраве отмечают, что из-за полномасштабной войны и миграции в отдаленных регионах возник острый дефицит аптечных кадров. Ранее из-за нехватки дипломированных фармацевтов аптечные пункты часто закрывались. Обновление Лицензионных условий позволяет привлекать к работе специалистов по специальности "Медсестринство".

Теперь в сельских и прифронтовых аптеках обслуживать пациентов могут:

  • медицинские сестры и братья;
  • фельдшеры;
  • акушеры.

Какие лекарства можно получить

Благодаря обновлению электронной системы здравоохранения (ЭЗОЗ), привлеченные медики имеют право отпускать широкий перечень средств:

  • рецептурные препараты, приобретенные за свой счет;
  • "доступные лекарства" (препараты от диабета, астмы, сердечно-сосудистых заболеваний), которые государство возмещает полностью или частично;
  • медикаменты по местным программам поддержки.
  • тест-полоски для глюкометров по программе реимбурсации.

Как работает механизм

Пациентам больше не нужно ехать десятки километров в крупные города. Медсестра в местной аптеке может самостоятельно найти е-рецепт в системе, проверить код подтверждения и выдать необходимые лекарства.

Это решение позволит сохранить работу аптечных точек в критически важных районах и обеспечить своевременную помощь людям, которые остаются в прифронтовых зонах.

Новые правила продажи лекарств в Украине

Напомним, Кабмин разрешил продавать на автозаправочных станциях безрецептурные лекарственные средства. Такое решение должно сделать базовые лекарства более доступными, особенно в селах, ночью и во время отключений света. В то же время АЗС должны получить лицензию и соблюдать требования по хранению и контролю препаратов.

Подробнее о новых правилах продажи лекарств в Украине - в материале РБК-Украина.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

