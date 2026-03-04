Без фармацевта, но с лекарствами: в селах и возле фронта меняют правила выдачи по е-рецепту
В небольших селах и общинах вблизи линии фронта упростили доступ к медикаментам. Теперь отпускать препараты по электронным рецептам в местных аптеках могут не только фармацевты, но и медицинские сестры и братья.
Почему это важно
В Минздраве отмечают, что из-за полномасштабной войны и миграции в отдаленных регионах возник острый дефицит аптечных кадров. Ранее из-за нехватки дипломированных фармацевтов аптечные пункты часто закрывались. Обновление Лицензионных условий позволяет привлекать к работе специалистов по специальности "Медсестринство".
Теперь в сельских и прифронтовых аптеках обслуживать пациентов могут:
- медицинские сестры и братья;
- фельдшеры;
- акушеры.
Какие лекарства можно получить
Благодаря обновлению электронной системы здравоохранения (ЭЗОЗ), привлеченные медики имеют право отпускать широкий перечень средств:
- рецептурные препараты, приобретенные за свой счет;
- "доступные лекарства" (препараты от диабета, астмы, сердечно-сосудистых заболеваний), которые государство возмещает полностью или частично;
- медикаменты по местным программам поддержки.
- тест-полоски для глюкометров по программе реимбурсации.
Как работает механизм
Пациентам больше не нужно ехать десятки километров в крупные города. Медсестра в местной аптеке может самостоятельно найти е-рецепт в системе, проверить код подтверждения и выдать необходимые лекарства.
Это решение позволит сохранить работу аптечных точек в критически важных районах и обеспечить своевременную помощь людям, которые остаются в прифронтовых зонах.
Новые правила продажи лекарств в Украине
Напомним, Кабмин разрешил продавать на автозаправочных станциях безрецептурные лекарственные средства. Такое решение должно сделать базовые лекарства более доступными, особенно в селах, ночью и во время отключений света. В то же время АЗС должны получить лицензию и соблюдать требования по хранению и контролю препаратов.
