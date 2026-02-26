Три самых дешевых варианта: как с помощью одного QR-кода найти лекарства по низкой цене

Украинцы теперь смогут мгновенно находить самые дешевые аналоги препаратов прямо во время визита к врачу. Правительство внедрило специальную функцию в е-рецептах, которая будет показывать три самых выгодных варианта лекарств в Национальном каталоге цен.

О запуске механизма, который поможет пациентам не переплачивать за дорогие бренды, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко , передает РБК-Украина .

QR-код на службе экономии

Главная новация заключается в том, что вместе с электронным рецептом пациент будет получать бумажную памятку с QR-кодом. Отсканировав его, можно мгновенно увидеть все доступные в Украине препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска.

Система автоматически подскажет:

три варианта лекарств по самой низкой цене;

перечень всех аналогов, зарегистрированных в каталоге;

предельную стоимость, выше которой аптеки не имеют права продавать это средство.

Важно, что по новым правилам как минимум один из трех самых дешевых вариантов обязательно должен быть в наличии в любой аптеке страны.

На какие лекарства это распространяется

На первом этапе новая возможность доступна для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, которые пациенты покупают за собственные средства. В дальнейшем правительство планирует масштабировать это решение и на другие группы медикаментов.

Аптечные сети лишены возможности устанавливать произвольные наценки на эти группы товаров - цена не может превышать установленный государством лимит.

Украинцы могут самостоятельно ознакомиться с Национальным каталогом цен.