Главная » Жизнь » Общество

Три самых дешевых варианта: как с помощью одного QR-кода найти лекарства по низкой цене

Четверг 26 февраля 2026 19:16
Три самых дешевых варианта: как с помощью одного QR-кода найти лекарства по низкой цене Фото: В Украине станет проще найти необходимые лекарства (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы теперь смогут мгновенно находить самые дешевые аналоги препаратов прямо во время визита к врачу. Правительство внедрило специальную функцию в е-рецептах, которая будет показывать три самых выгодных варианта лекарств в Национальном каталоге цен.

О запуске механизма, который поможет пациентам не переплачивать за дорогие бренды, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает РБК-Украина.

Читайте также: В Украине разрешили продавать лекарства на АЗС, но есть условие

QR-код на службе экономии

Главная новация заключается в том, что вместе с электронным рецептом пациент будет получать бумажную памятку с QR-кодом. Отсканировав его, можно мгновенно увидеть все доступные в Украине препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска.

Система автоматически подскажет:

  • три варианта лекарств по самой низкой цене;
  • перечень всех аналогов, зарегистрированных в каталоге;
  • предельную стоимость, выше которой аптеки не имеют права продавать это средство.

Важно, что по новым правилам как минимум один из трех самых дешевых вариантов обязательно должен быть в наличии в любой аптеке страны.

На какие лекарства это распространяется

На первом этапе новая возможность доступна для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, которые пациенты покупают за собственные средства. В дальнейшем правительство планирует масштабировать это решение и на другие группы медикаментов.

Аптечные сети лишены возможности устанавливать произвольные наценки на эти группы товаров - цена не может превышать установленный государством лимит.

Украинцы могут самостоятельно ознакомиться с Национальным каталогом цен.

Ранее РБК-Украина писало, что аптеки в Украине еженедельно будут проверять на предмет необоснованных наценок, а за нарушения будут применять штрафы. Минздрав и Госпродпотребслужба будут отслеживать стоимость препаратов из отдельного перечня по всей стране.

Также мы рассказывали, что программу "Доступные лекарства" расширят с апреля 2026 года. В перечень добавят новые препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы. Речь идет о современных антикоагулянтах, статинах, препаратах для лечения диабета 2 типа и ингаляционных средствах для астмы и ХОБЛ.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

аптеки Министерство здравоохранения Украины Здоровье
