Дожди, шквалы и потепление до +19: какой сегодня будет погода в Украине

В Украине сегодня, 24 октября, в большинстве областей ожидаются дожди и усиление ветра до штормовых значений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Атмосферный фронт с северо-запада, связанный с циклоном вблизи Дании, 24 октября принесет в Украину умеренные дожди и сильный ветер.

Как сообщает синоптик, порывы будут достигать штормовых значений - до 12-15 м/с.

Первыми осадки накроют западные области, а в течение дня фронт постепенно переместится к югу, центру и северу страны. Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина преимущественно обойдутся без существенных осадков, сохранится лишь облачная погода.

По данным Диденко, температура воздуха в пятницу будет оставаться комфортной: днем +12...+17 градусов, на юге до +19.

На крайнем западе, в частности на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье, после прохождения фронта температура снизится до +9...+12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня дождь ожидается вечером. Днем юго-восточный ветер усилится до штормовых порывов, но температура будет оставаться довольно высокой - ночью до +10, днем около +15 градусов.