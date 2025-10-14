Мороз и солнце в Карпатах: температура резко упала до -7, но пейзаж впечатляет (фото)

Сегодня утром погода на высокогорье Карпат была морозной. Температура воздуха упала до минус 7 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Ситуация на высокогорье Карпат сегодня утром

Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 14 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной, с прояснениями.

При этом температура воздуха составляла -7°C.

Ситуация на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Ветер - западный. Со скоростью 6 м/с.

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Какую погоду прогнозируют в Ивано-Франковске и области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 14 октября погода в городе Ивано-Франковск и по области - с переменной облачностью.

Утром вероятны были заморозки на поверхности почвы 0-5°C. Днем - небольшой дождь.

Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем ожидается такой:

по городу - 8-10°C;

по области - 5-10°C.

Между тем в высокогорье Карпат в течение суток - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия - второго типа. Видимость на автодорогах хорошая", - добавили синоптики.

Прогноз погоды в регионе на 14 октября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)