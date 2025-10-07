Дождь в Одессе: частично подтоплены улицы, как курсирует электротранспорт

Утром, 7 октября, в Одессе из-за дождя частично подтоплены несколько улиц, однако проезд остается открытым. Два трамвая временно не курсируют, их заменили маршрутки, а другие маршруты работают по обычному расписанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы.
По данным мэрии, по состоянию на 8:00 в городе зафиксировано частичное подтопление на нескольких участках:
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное движение по городу.
Работа электротранспорта:
В городском совете отметили, что другие маршруты работают по обычному расписанию.
В то же время Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о желтом уровне опасности гидрометеорологических явлений вдоль побережья Одесской области.
Днем 7 октября ожидается значительный дождь, что может осложнить движение на дорогах.
В Одесской области объявили повышенный режим готовности из-за ожидаемых осадков.
Из-за ухудшения погодных условий школы и садики области перевели на дистанционное обучение.
В случае ухудшения погодных условий работодателей просят быть готовыми перевести работников на дистанционную работу, а жителей - по возможности ограничить передвижение и следить за прогнозом погоды.
В мэрии отметили, что весь день коммунальные службы готовят инфраструктуру города к осадкам.
30 сентября мощный ливень накрыл Одессу, полностью парализовав городскую инфраструктуру: улицы остались затопленными, а десятки населенных пунктов области оказались без света.
За сутки было зафиксировано рекордное количество осадков.
Из-за непогоды движение общественного электротранспорта, включая трамваи и троллейбусы, было прекращено еще в 17:30.
Передвижение легковым транспортом во многих районах города стало невозможным из-за затопленных дорог и подземных переходов.
Наводнение привело к трагическим последствиям: погибли 10 человек, среди них один ребенок.
Кроме того, стихия повредила почти 800 домов - около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Часть города долгое время оставалась без электроснабжения.