Школы на дистанционке, коммунальщики - в режиме готовности: в Одесской области готовятся к непогоде
В Одесской области объявлен повышенный режим готовности из-за ожидаемого значительного ухудшения погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
По данным Гидрометцентра, 7-9 октября в регионе прогнозируются значительные дожди. Объявлен первый, желтый, уровень опасности.
По словам Кипера, сейчас коммунальные службы области предупреждены о возможных последствиях непогоды и переведены на усиленный режим работы. Власти призывают жителей быть внимательными и избегать пребывания вблизи деревьев и рекламных конструкций во время сильного ветра.
"Учебные заведения сейчас принимают решение о возможном переводе образовательного процесса 7 октября на дистанционный формат. В случае ухудшения погодных условий, просим работодателей быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы", - пишет он.
Наводнение и подтопление в Одессе
Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл мощный ливень, который за несколько часов парализовал город. По данным синоптиков, за семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков - 94 миллиметра дождя, что составляет 224% месячной нормы. В городе объявили красный уровень опасности.
Ливни превратили улицы в реки, движение транспорта практически остановилось. Из-за подтопления пострадала городская инфраструктура, затоплены жилые дома. Учебные заведения перевели на дистанционный формат.
В результате стихии погибли 10 человек, многие одесситы получили травмы. Президент Владимир Зеленский заявил, что после трагедии в Одессе проведут масштабную проверку. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия в город прибыл вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба, который готовит доклад высшему руководству государства. Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.
В субботу, 4 октября, из-за дождей в Одессе был снова подтоплен ряд улиц и переулков.