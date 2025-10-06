ua en ru
Школы на дистанционке, коммунальщики - в режиме готовности: в Одесской области готовятся к непогоде

Одесса, Понедельник 06 октября 2025 19:21
Школы на дистанционке, коммунальщики - в режиме готовности: в Одесской области готовятся к непогоде Фото: в Одесской области готовятся к новой непогоде (facebook.com DSNSODE)
Автор: Наталья Кава

В Одесской области объявлен повышенный режим готовности из-за ожидаемого значительного ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По данным Гидрометцентра, 7-9 октября в регионе прогнозируются значительные дожди. Объявлен первый, желтый, уровень опасности.

По словам Кипера, сейчас коммунальные службы области предупреждены о возможных последствиях непогоды и переведены на усиленный режим работы. Власти призывают жителей быть внимательными и избегать пребывания вблизи деревьев и рекламных конструкций во время сильного ветра.

"Учебные заведения сейчас принимают решение о возможном переводе образовательного процесса 7 октября на дистанционный формат. В случае ухудшения погодных условий, просим работодателей быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы", - пишет он.

Наводнение и подтопление в Одессе

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл мощный ливень, который за несколько часов парализовал город. По данным синоптиков, за семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков - 94 миллиметра дождя, что составляет 224% месячной нормы. В городе объявили красный уровень опасности.

Ливни превратили улицы в реки, движение транспорта практически остановилось. Из-за подтопления пострадала городская инфраструктура, затоплены жилые дома. Учебные заведения перевели на дистанционный формат.

В результате стихии погибли 10 человек, многие одесситы получили травмы. Президент Владимир Зеленский заявил, что после трагедии в Одессе проведут масштабную проверку. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия в город прибыл вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба, который готовит доклад высшему руководству государства. Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.

В субботу, 4 октября, из-за дождей в Одессе был снова подтоплен ряд улиц и переулков.

