ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Мощный ливень в Одессе: за 7 часов выпала почти двухмесячная норма осадков

Среда 01 октября 2025 01:45
UA EN RU
Мощный ливень в Одессе: за 7 часов выпала почти двухмесячная норма осадков Фото: одна из затопленных улиц в Одессе (t.me/odesacityofficial)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. За 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"За 7 часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку", - сообщил Труханов.

Он проинформировал, что ситуация сложная, но контролируемая. Все коммунальные службы работают даже сейчас.

Также мэр выразил благодарность коллегам из ДТЭК, Одессагаз, Инфоксводоканал и другим спецслужбам за постоянную работу.

"Отдельная благодарность подразделениям ГСЧС, которые спасали людей в подтопленных районах", - добавил он.

Труханов предупредил, что 1 октября непогода продолжится, поэтому призывает одесситов быть осторожными.

"Завтра снова ожидается непогода. Работа продолжается без перерыва - и днем, и ночью. Берегите себя, соблюдайте правила безопасности и следите за обновлениями", - резюмировал мэр Одессы.

Одессу накрыл ливень

Напомним, в ночь на 30 сегодня Одессу накрыл сильный ливень, в результате чего в городе возникла масштабные потопы и был объявлен красный уровень опасности.

Известно, что ближе к вечеру в связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановил свою работу, а в зонах подтопления было ограничено движение легковых авто.

Кроме того, уже сегодня, 1 октября, учреждения общего среднего образования Олеся будет работать в дистанционном формате.

Также мы писали, что в мэрии жителей Одессы попросили воздержаться от перемещений и поездок на авто в первой половине дня среды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Погода
Новости
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен