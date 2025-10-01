Мощный ливень в Одессе: за 7 часов выпала почти двухмесячная норма осадков

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. За 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"За 7 часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку", - сообщил Труханов.

Он проинформировал, что ситуация сложная, но контролируемая. Все коммунальные службы работают даже сейчас.

Также мэр выразил благодарность коллегам из ДТЭК, Одессагаз, Инфоксводоканал и другим спецслужбам за постоянную работу.

"Отдельная благодарность подразделениям ГСЧС, которые спасали людей в подтопленных районах", - добавил он.

Труханов предупредил, что 1 октября непогода продолжится, поэтому призывает одесситов быть осторожными.

"Завтра снова ожидается непогода. Работа продолжается без перерыва - и днем, и ночью. Берегите себя, соблюдайте правила безопасности и следите за обновлениями", - резюмировал мэр Одессы.