Мощный ливень накрыл Одессу: подтоплены улицы, остановились некоторые трамваи

Одесса, Вторник 30 сентября 2025 09:07
Мощный ливень накрыл Одессу: подтоплены улицы, остановились некоторые трамваи Фото: мощный ливень накрыл Одессу (t.me/odesacityofficial)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 30 сентября Одессу накрыл сильный ливень, который превратил улицы в реки и парализовал движение в разных районах города. Из-за непогоды не курсируют некоторые трамваи и сокращено движение троллейбусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы и местные Telegram-каналы.

Дождь не прекращается и на ряде улиц подтопление настолько сильное, что движение транспорта полностью остановилось.

В городской мэрии сообщили, что из-за непогоды остановились или изменили маршруты несколько видов электротранспорта.

Троллейбус №10 курсирует только до улицы Ришельевской, а №8 - до улицы Химической. Трамвай №20 временно не работает, его заменило маршрутное такси.

Также из-за отсутствия тока не курсируют трамваи №7, 13 и 27.

По информации горсовета, значительные проблемы с движением транспорта наблюдаются на многих участках:

  • Химическая / Промышленная - подтоплено, движение возможно
  • ул. Героев Небесной Сотни (выезд из города) - подтоплено, движение отсутствует
  • Ивана Петрова - подтоплено, движение отсутствует
  • ул. Академика Глушко - подтоплено, движение отсутствует
  • Приморская / Газовый переулок - подтоплено, движение затруднено
  • Ширяевский переулок - подтоплено, движение затруднено
  • ул. Марсельская - подтоплено, движение затруднено
  • Инглези, 11 - подтоплено, движение затруднено
  • ул. Инглези, 14а - подтоплено, движение затруднено
  • Инглези (район "Обжора") - подтоплено, движение затруднено

Мэрия призвала водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и планировать свои маршруты с учетом ситуации.

Тем временем коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.

По прогнозу Гидрометцентра, в регионе сегодня ожидаются дожди и порывы ветра до 17 м/с.

Фото: сегодня в Одессе обильный дождь подтопил улицы (t.me/odesacityofficial)

Как предупреждали синоптики, 30 сентября, в Украине ожидается облачная погода. Дожди пройдут в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в Кропивницком с районами.

