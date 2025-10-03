ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Одесса после потопа частично без света с сотнями поврежденных домов: что известно

Одесса, Пятница 03 октября 2025 08:45
UA EN RU
Одесса после потопа частично без света с сотнями поврежденных домов: что известно Фото: Одесса оправляется от непогоды, в городе повреждено почти 800 домов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Непогода в Одессе повредила почти 800 домов - это около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Люди продолжают обращаться с сообщениями о новых повреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

"В городе продолжается ликвидация последствий стихии. Спасательные, коммунальные и энергетические службы работают круглосуточно. Провел координационное совещание с местными властями, областной администрацией, ГСЧС и привлеченными службами", - рассказал Кулеба.

По его словам, комиссии уже начали обследование жилого фонда для дальнейших компенсаций пострадавшим.

По состоянию на сегодня зафиксировано почти 800 поврежденных домов - это около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Люди продолжают обращаться с заявлениями о повреждениях.

Сейчас работы по откачке воды продолжаются на 38 локациях в частном секторе. Уже отведено около 900 тысяч кубометров воды, вывезено 147 тонн мусора, разобрано 13 поврежденных конструкций.

"Защитные сооружения также возвращают в готовность. Воду выкачали уже из всех затопленных укрытий, сейчас они просушиваются и готовятся для использования", - сообщил вице-премьер.

В то же время часть Одессы до сих пор остается без электроснабжения, однако энергетики работают над восстановлением. В то же время водо- и газоснабжение функционируют в штатном режиме.

В области открыто более 200 Пунктов Несокрушимости, где жители могут согреться и подзарядить телефоны.

Как подытожил Кулеба, к ликвидации последствий привлечено почти 3 тысячи человек и около 660 единиц техники, дополнительно прибыли подразделения из других регионов.

Ливень в Одессе

Напомним, 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень, который привел к масштабным подтоплениям.

В городе объявили красный уровень опасности, была остановлена работа общественного транспорта, а учебные заведения - школы и детсады - перевели на дистанционный формат.

Ливень фактически полностью затопил Одессу, в городе невозможно было проехать, при этом дождь не переставал лить.

Также в ГСЧС показали фото последствий и рассказали о погибших в городе. Известно, что в Одессе погибли девять человек, среди которых - целая семья.

Подробнее о последствиях ливня - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Непогода в Украине
Новости
Потери противника на 3 октября: Генштаб опубликовал свежую статистику
Потери противника на 3 октября: Генштаб опубликовал свежую статистику
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным